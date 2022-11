Abiomed, Uber, SoFi, Pfizer et plus

Jetez un œil à certains des plus grands déménageurs du pré-marché :

Abiomed (ABMD) – L’action Abiomed a grimpé de 51,6 % dans les échanges avant commercialisation après avoir accepté d’être acquise par Johnson & Johnson (JNJ) dans le cadre d’un accord de près de 16,6 milliards de dollars. J&J paiera 380 $ par action pour le fabricant de traitements cardiaques, pulmonaires et rénaux, et ajoutera un droit de valeur contingente pouvant atteindre 35 $ par action si certaines étapes sont atteintes. Les actions de J&J ont chuté de 0,7 %.

UberTechnologies (UBER) – Uber a augmenté de 8,8 % en pré-commercialisation après avoir annoncé un chiffre d’affaires trimestriel supérieur aux attentes, les réservations brutes ayant bondi par rapport à il y a un an. Uber a fait état d’une perte trimestrielle, mais cela était en grande partie dû à des pertes non réalisées sur des investissements en actions tels que sa participation dans Didi Global.

Sofi Technologies (SOFI) – SoFi a bondi de 14,3 % dans les échanges avant commercialisation, après une perte et des revenus trimestriels inférieurs aux attentes qui ont dépassé les prévisions des analystes. La société fintech a également relevé ses perspectives après avoir ajouté près de 424 000 nouveaux membres au cours du trimestre, portant son total à plus de 4,7 millions.

Pfizer (PFE) – Pfizer a bondi de 4% dans les échanges avant commercialisation après un trimestre meilleur que prévu et une amélioration des perspectives financières. La forte demande pour les médicaments plus anciens de Pfizer a contribué à compenser une baisse des ventes de ses produits liés au Covid-19.

Pneu Goodyear (GT) – Goodyear a chuté de 8,3% en pré-commercialisation après un manque à gagner au troisième trimestre. Le fabricant de pneus a déclaré que ses résultats avaient été touchés par des coûts plus élevés et un dollar américain plus fort, bien que cela ait été partiellement compensé par des prix plus élevés.

Eli Lily (LLY) – Eli Lilly a battu les estimations des résultats pour son dernier trimestre, mais l’action du fabricant de médicaments a chuté de 2,2 % en pré-commercialisation alors qu’il réduisait ses prévisions pour l’année entière. Lilly voit un impact négatif d’un dollar plus fort, d’une concurrence accrue sur les médicaments anticancéreux et d’une baisse des prix de l’insuline.

Hologique (HOLX) – Hologic a progressé de 7,6 % en pré-commercialisation après que le fabricant d’équipements médicaux a annoncé un bénéfice trimestriel meilleur que prévu et publié des perspectives optimistes. Hologic a déclaré avoir vu “une force sans précédent” dans ses activités principales.

Stryker (SYK) – Stryker a perdu 4,9% en action avant commercialisation après que le fabricant d’équipements chirurgicaux et de dispositifs médicaux a réduit ses perspectives financières, citant l’impact de l’inflation et un dollar américain plus fort.

Avis Budget (RCA) – Les actions d’Avis Budget ont gagné 3,7 % en précommercialisation après des résultats trimestriels meilleurs que prévu du géant de la location de voitures dans un contexte de forte demande de voyages.

Trex (TREX) – Les actions Trex ont chuté de 7,5% dans les échanges avant commercialisation après que le fabricant de matériaux de terrasse et de garde-corps ait raté les estimations des résultats pour son dernier trimestre. Trex a déclaré avoir réduit ses niveaux de production et mis en place des licenciements au cours du trimestre alors qu’il s’adaptait à la baisse des ventes.