Les géants de Kolkata Mohammedan Sporting (MDSP) ont submergé un jeune et talentueux Kerala Blasters (KBFC) 3-0, dans le premier quart de finale pour devenir la première équipe à se qualifier pour les demi-finales de la 131e IndianOil Durand Cup au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (VYBK) le Vendredi.

Un doublé du débutant nigérian Abiola Dauda et une frappe en première mi-temps de Sk. Faiaz a assuré un parcours sans encombre jusqu’au dernier carré pour la brigade Noir et Blanc.

Le MDSP, bien qu’il ait raté des joueurs clés comme Faslu et Abhishek Halder en raison de blessures et de suspension, était sur le pied dès le départ et cela semblait être une question de temps avant qu’ils ne marquent. Marcus Joseph lui-même a raté quelques têtes avant de préparer le premier match.

Le crédit devrait revenir à Azharuddin Malik pour avoir conservé le ballon au milieu de la moitié de terrain des Blasters, puis avoir joué contre Safiul qui a joué devant Abhash Thapa. Il a trouvé Marcus à sa gauche et le Trinidadien a lancé un dangereux centre bas devant le but. Parmi deux attaquants pressés du MDSP, Yumnam Gopi l’a raté mais Faiaz était à portée de main pour rentrer facilement à la maison.

Les Blasters n’ont cependant pas laissé le but dominer leurs esprits et ont continué à essayer d’entrer dans le jeu en créant quelques bonnes occasions. L’égaliseur n’est pas tout à fait venu à leur rencontre.

Après que Gourav Kankonkar ait bien fait de créer de l’espace à l’extérieur de la surface et d’en laisser un voler au-dessus de la barre du MDSP, Marcus a créé une opportunité de but exactement similaire à celle du premier, mais cette fois, Faiaz a tardé à réagir à la situation.

Le Kerala était bientôt sur le comptoir avec le milieu de terrain général Vibin Mohanan trouvant Md. Aimen à l’intérieur de la surface à gauche. L’attaquant a esquivé un défenseur pour créer de l’espace sur sa droite et a décoché un tir dans le virage, mais il était trop faible pour déranger Zothanmawia.

La mi-temps s’est terminée avec le MDSP devant mais qui doit en faire plus. Andrey Chernyshov a été clair sur ses intentions lorsqu’il a fait venir Kean Lewis et Abiola Dauda à la place de Gopi et du Tadjik Nuriddin Dabronov à la mi-temps. La nouvelle recrue de l’attaquant nigérian en était à ses débuts au MDSP.

Les attaques continuaient et Dauda a obtenu sa première grande chance à la 58e minute lorsque Marcus a joué Faiaz à l’intérieur de la surface à droite et il a à son tour trouvé le Nigérian parfaitement avec sa croix. Dauda a rencontré le ballon à fond et avec le gardien et un but ouvert devant lui, a raté sa connexion et la volée a survolé.

Il n’a pas dû attendre longtemps pour son premier but, cependant , quand la même combinaison Marcus-Faiaz, cette fois l’a joué à l’intérieur de la surface entre deux défenseurs, juste une minute plus tard. Le Nigérian a bluffé le gardien, le sortant de l’équation et a tiré vers le but. L’arrière central Marwan a tenté de sauver la situation, mais tout ce qu’il a obtenu, c’est une touche avant que le ballon ne pénètre dans le but. L’assurance a été livrée.

Les Blasters ont gardé le menton levé et ont continué à essayer de trouver une ouverture. Roshan Gigi a été mis en place pour une bonne chance à la 74e, mais Zothanmawia a de nouveau été à la hauteur.

Tout était alors terminé à la 84e lorsque Marcus a cette fois sorti Abhishek Ambekar sur l’aile gauche. L’ailier gauche s’est dirigé vers la ligne de touche et a réalisé un centre parfait pour que Dauda se dirige.

Wayne Vaz a en fait raté un gardien de près dans les dernières secondes du match, mais ce match était terminé depuis longtemps. .

