Abigail White, modèle OnlyFans de “Fake Barbie”, emprisonnée à vie pour meurtre après avoir poignardé son petit ami lorsqu’il a mis fin à sa relation

UNE MODÈLE qui a poignardé son petit ami à mort après avoir mis fin à leur relation a aujourd’hui été emprisonnée à vie.

Abigail White, 24 ans, a plongé la lame de sept pouces dans le cœur de Bradley Lewis à leur domicile de Bristol.

Abigail White a été reconnue coupable de meurtre Crédit : Facebook

Elle a été emprisonnée à vie 1 crédit

La “fausse Barbie” autoproclamée a affirmé qu’elle voulait seulement “effrayer” le père de quatre enfants lorsqu’elle a pris le couteau de cuisine.

Mais les jurés du Bristol Crown Court ont vu clair dans ses mensonges et elle a été aujourd’hui reconnue coupable de meurtre.

White a maintenant été mis en cage à vie avec un minimum de 18 ans.

Le tribunal a déjà appris comment un père de quatre enfants avait dit à White “Je ne veux plus être avec toi” avant l’horreur de mars.

Après sa séparation avec White, qui gagnait jusqu’à 50 000 £ par an sur OnlyFans, Bradley est allé boire avec White et son copain.

Elle aurait été “en colère” qu’il ait mis si longtemps à arriver alors qu’il s’occupait de son enfant.

Bradley a dit plus tard au partenaire du copain qu’il voulait quitter White mais qu’il avait peur qu’elle se tue.

Le mannequin a continué à ramer le père après avoir bu une bouteille de vin, un Jagerbomb et deux rhum et coca et pris de la cocaïne.

Elle a ensuite jeté un verre au visage de Bradley et ils ont quitté le pub vers 19h50 après s’être vu offrir un ascenseur par un ami.

Bradley a dit au copain: “Je suis mort quand je rentre à la maison”.

Quelques minutes plus tard, White a couru dans le jardin en hurlant lorsqu’elle n’a pas pu joindre le 999.

Un voisin qui a entendu les cris s’est précipité pour voir ce qu’était l’agitation et a découvert Bradley allongé sur le dos.

Il a été transporté d’urgence à l’hôpital mais n’a pas pu être sauvé et a été déclaré mort le lendemain.

Interrogé par la police, White avait tenté de prétendre que Bradley s’était poignardé.

Mais elle a admis plus tard avoir porté le coup fatal – disant aux jurés qu’elle voulait lui faire peur.

La mère a déclaré que Bradley avait l’air “en état de choc” et a commencé à gicler du sang après que le couteau a traversé l’espace entre ses côtes et lui a percé le cœur.

Le tribunal a appris que le couple se disputait souvent pour s’être infidèle l’un à l’autre et avait auparavant été condamné à rester séparé par les services sociaux.

Un message audio effrayant a été envoyé à un ami avant le coup de couteau qui montrait que White était prête à blesser son partenaire.

Dans l’enregistrement, elle a déclaré: “Il ne me dit la vérité que lorsqu’il pense que je vais le tuer, comme quand je sors un couteau, comme quand je vais le poignarder”.

White a également été entendu dire: “l’un de nous va finir par mourir” et “je crois pleinement que je suis capable de le tuer”.

White a admis avoir poignardé Bradley mais a affirmé qu’elle voulait lui faire peur Crédit : Facebook

Le couple s’était disputé plus tôt après que Bradley ait mis fin à la relation Crédit : Facebook

Le mannequin avait reconnu l’homicide involontaire Crédit : Facebook

Elle a d’abord affirmé que Bradley s’était poignardé Crédit : Facebook