Abigail Spanberger remporte la réélection dans le 7e district de Virginie, projets NBC News

Mais le redécoupage en 2020 a déplacé le district de Spanberger vers le nord vers la banlieue extérieure de Washington DC, où l’électorat est à 20% latino et les électeurs sont plus socialement conservateurs que dans son district actuel.

Le nouveau district comprend également une plus grande partie du comté de Prince William, où Vega est superviseur du comté et adjoint auxiliaire au bureau du shérif du comté. Si elle avait été élue, Vega serait aussi la première Latina de Virginie au Congrès.

Approuvé par l’ancien président Donald Trump, Vega est un nouveau venu politique relatif qui a vaincu plusieurs républicains mieux connus pour décrocher la nomination du GOP en juin.

Spanberger a mené une campagne faisant appel aux républicains modérés et aux électeurs indépendants, et se distanciant du Parti démocrate national et du président Joe Biden, dont les cotes d’approbation à l’échelle nationale sont dans les 40 ans.

Spanberger a également fait du droit à l’avortement un élément central de sa campagne, contrairement à Vega, qui a soutenu la décision de la Cour suprême d’annuler Roe v. Wade.

La course était l’une des courses à la maison les plus chères du pays, avec plus de 20 millions de dollars provenant des comités nationaux du parti et des PAC extérieurs. Véga et Spanberger chacun faisait face à environ 7,5 millions de dollars des dépenses publicitaires négatives financées par des groupes extérieurs, selon l’organisation à but non lucratif Open Secrets, qui suit les dépenses de campagne.