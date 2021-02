Abigail Breslin est en train de riposter après qu’un utilisateur de médias sociaux ait lancé des insultes à son père, qui est actuellement sous respirateur après avoir contracté le COVID-19.

Le Little Miss Sunshine star a révélé cette semaine que son père, Michael Breslin, est sous « grand soin » après avoir été testé positif pour la maladie. « Je demande des prières et de la positivité envoyées de cette façon pour mon papa », a-t-elle écrit sur Instagram.

Un utilisateur a commenté: «Un faux virus qui ne tue que les personnes faibles».

Breslin a répondu: «Vous êtes dégoûtant» et a publié une capture d’écran de la conversation sur son fil le 12 février. légendé «Ppl comme ça, c’est pourquoi des gens comme mon père se battent pour sa vie. Honte.

Elle a donné aux fans des mises à jour sur la santé de son père tout au long de la semaine. Le 10 février, le jeune homme de 24 ans a tweeté: « Tout ce que je peux dire, c’est ceci: Covid n’est jamais plus réel tant que vous ne l’avez pas expérimenté de première main ou par l’intermédiaire d’un être cher. C’est imprévisible et implacable. Mon père a été incroyablement prudent et n’a pas Je n’ai pas quitté la maison depuis le début, sauf pour les rendez-vous chez le médecin. Veuillez être prudent.