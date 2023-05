Abi Webster d’ITV Coronation Street prend une décision choquante à propos du violeur Aaron

ABI Webster est obligé de prendre une énorme décision concernant Aaron Sandford dans les scènes à venir.

La mécanicienne, jouée par Sally Carmen, a fait de son mieux pour surveiller l’adolescente du feuilleton ITV, mais il semble qu’elle soit prête à couper les ponts une fois pour toutes.

Abi semble prêt à couper les ponts avec Aaron

Elle écoute enfin Amy et ce qu'elle a à dire

Mais l'agitation d'Amy est loin d'être terminée

Aaron (James Craven) a été au centre d’une tempête dans la rue à cause de son viol, puis du déni d’Amy Barlow, interprétée par Elle Mulvaney.

Jusqu’à présent, un ami proche et employeur, Abi, est resté à ses côtés au milieu de la confusion suscitée par l’incident sur les pavés.

Se sentant gênée que la police n’aille pas plus loin dans l’affaire, Amy a faussement déclaré qu’elle avait menti à propos de l’incident, mais a récemment admis que ses faux aveux n’étaient pas tout ce qu’il semblait.

Cela a laissé Abi incertain quant à la vérité, mais dans les scènes à diffuser la semaine prochaine, elle finira par se décider une fois pour toutes et elle enverra Aaron faire ses valises.

Amy décide de s’exprimer dans un article de blog sur son calvaire qui finit par être lu par la plupart des habitants de la rue.

Cela mène à une conversation entre Abi et Tyrone Dobbs où ils conviennent tous les deux que le temps d’Aaron au garage est terminé et ils lui disent qu’il doit partir.

Parlant de la réaction de la rue à son article de blog et de ce que cela signifie pour Abi, l’actrice Elle a déclaré : « Tout le monde commence à être du côté d’Amy parce qu’elle n’est pas le genre de fille à mentir à propos de quelque chose comme ça.

«Elle ne dirait pas simplement cela sans raison, ce qui crée un peu un dilemme pour Abi au début, car Aaron est presque comme un deuxième fils pour elle.

« Elle l’a soutenu avant de savoir que c’était Amy, mais cela ajoute un niveau différent aux choses parce qu’elle connaît Amy et elle sait qu’elle ne mentirait pas.

« Abi et Tracy sont amis et Abi se sent alors responsable de faire quelque chose à ce sujet. »

Amy aura également des mots avec la femme mystérieuse avec laquelle Aaron s’est mis la main à Victoria Gardens alors qu’elle explique courageusement son calvaire à la fille.

Elle aura des mots avec la nouvelle femme mystérieuse d'Aaron