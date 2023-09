Abi Moores de Love Island laisse peu de place à l’imagination en sous-vêtements transparents alors qu’elle pose pour un cliché torride

La star de LOVE Island, Abi Moores, a laissé peu de place à l’imagination en sous-vêtements transparents alors qu’elle posait pour une sélection de clichés torrides.

Le jeune homme de 25 ans, qui a participé cette année à la série estivale de l’émission ITV2, était incroyable en sous-vêtements en maille dans le cadre d’une publicité sponsorisée sur Instagram.

Instagram

Abi Moores a montré une silhouette incroyable dans un ensemble de lingerie révélateur[/caption] Rex

Abi a montré ses abdos durs dans un petit soutien-gorge et un string assorti.

Le favori de télé-réalité a partagé des clichés avant et après après avoir utilisé le faux bronzage Baddest Bod.

Les fans se sont précipités vers la section commentaires pour partager leur amour.

La co-star de Love Island, Mal Nicol, a déclaré : « Bon sang. »

Helen Briggs a ajouté : « Oh wow .»

Abi est entré dans la villa comme une bombe de Casa Amor et a immédiatement établi une connexion avec Mitchel Taylor, 26 ans.

L’ancien couple était inséparable, mais peu de temps après l’arrivée d’Ella Barnes, les choses se sont détériorées.

Abi a brièvement mentionné qu’elle voulait faire connaissance avec Scott Van Der Sluis et, en retour, Mitch a montré un intérêt pour Ella.

Il a décidé qu’il voulait apprendre à la connaître, laissant Abi très confuse.

Mitch s’est associé à Ella et Abi a fini par faire la connaissance de Scott Van Der Sluis.

Mais Mitch n’a pas retenu la relation de son ex et ils se sont affrontés à plusieurs reprises avant de quitter tous les deux la villa.

Alors qu’Abi et Scott ont décidé d’être amis, Ella et Mitch ont tenté leur chance après la villa, mais se sont séparés quelques semaines plus tard.

Inconnu, clair avec tableau photo

Abi était superbe sur la photo d’avant[/caption]