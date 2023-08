Abi de Love Island révèle une dispute furieuse entre deux insulaires – mais cela n’a jamais été montré à la caméra

La star de LOVE Island, Abi, a révélé une dispute qui a eu lieu entre deux insulaires, mais qui n’a jamais été montrée à la caméra.

La bombe blonde parlait de son passage dans l’émission lorsqu’elle a révélé que les gagnants de l’émission Jess et Sammy s’étaient disputés après un commentaire qu’il avait fait au déjeuner.

Érotème

Érotème

Sammy a fait un commentaire au déjeuner qui a provoqué la dispute[/caption]

Abi a expliqué: «Au déjeuner, nous ne sommes pas autorisés à nous asseoir ensemble, nous nous séparons, puis il parlait aux garçons et a fait un commentaire sur son type.

« Il a dit que c’était petite et brune et Jess s’est vraiment énervée et cela a provoqué une dispute, mais tout devait être résolu et écrasé. »

Abi a continué à dire à Cosmopolitan UK: «Il fallait que ça soit écrasé avant de reprendre parce qu’évidemment ils allaient bien avant le déjeuner.

« Donc, après le déjeuner, cela aurait juste été comme » qu’est-ce qui se passe « . »

Sammy et Jess, tous deux âgés de 22 ans, ont été les vainqueurs surprises de la série 2023, devançant les favoris Whitney Adebayo et Lochan Nowacki.

Molly Marsh et Zachariah Noble sont arrivés à la quatrième place, tandis que Tyrique Hyde et Ella Thomas ont décroché la troisième place.

Ils ont tous consulté leurs comptes Instagram respectifs plus tôt cette semaine, alors qu’ils revenaient au Royaume-Uni après avoir participé au programme ITV2.

Les gagnants de l’émission se sont installés avant de s’enregistrer, Jess ayant l’air incroyable dans un short bleu miniature robe.

Sammy a opté pour un survêtement noir et a affiché un immense sourire.

Les fans de Love Island se sont inquiétés de l’avenir de Sammy et Jess après avoir regardé leurs déclarations romantiques lors de la finale.

Les téléspectateurs inquiets ont repéré un énorme indice que ses sentiments pourraient ne pas être authentiques car il n’a pas réussi à lui donner un contact visuel, malgré les jaillissements de leur romance.

D’autres ont estimé que Jess semblait plutôt désintéressée et craignaient de s’être « éteinte ».

Discutant de leur relation, un fan a écrit: « Sammy n’établit même pas de contact visuel avec Jess pendant qu’il parle de son œil étonné. »

Un autre a tweeté: « Pas de contact visuel avec Sammy. »

Comme quelqu’un d’autre l’a commenté : « Jess defo ne supporte plus sammy. Elle a juste l’air fatiguée de lui.

Rex