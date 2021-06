Abhishek Verma remporte l’or individuel à poulies à la Coupe du monde de tir à l’arc et ouvre le décompte pour l’Inde

L’archer à poulies vedette Abhishek Verma a surpris le poids lourd américain Kris Schaff lors d’un barrage pour remporter une médaille d’or à l’étape 3 de la Coupe du monde de tir à l’arc ici samedi. Dans un affrontement final au coude à coude, le duo n’a perdu que deux points chacun pour être bloqué 148-tous après la fin des cinq règlements. Le numéro cinq mondial Schaff a commencé le barrage avec un neuf et Verma, faisant preuve d’un nerf d’acier, a remporté le concours avec style avec un 10 parfait pour ouvrir le compte de l’Inde. C’était la deuxième médaille d’or individuelle de Verma en Coupe du monde.

L’Indien de 32 ans a remporté une médaille individuelle pour la dernière fois en 2015 lors de l’étape 3 de la Coupe du monde à Wroclaw. « C’est du tir à l’arc, c’est une question de succès et d’échecs. Mon rythme cardiaque s’est accéléré alors je me suis juste calmé et j’ai gardé ma concentration sur la flèche suivante », a déclaré Verma à propos de la fin intense.

Auparavant, Verma avait battu le Russe Anton Bulaev 146-138 pour disputer sa première finale de Coupe du monde depuis Salt Lake City 2018, où il avait terminé avec une médaille d’argent. En partant avec 29, l’Indien était mené d’un point avec Bulaev tirant trois 10 parfaits.

Mais Verma a fortement rebondi avec un autre 29 dans le troisième, avant d’intensifier dans l’avant-dernière volée avec trois 10 parfaits. Avant la dernière volée avec une avance de trois points, Verma a terminé en beauté avec trois 10 dont un le plus proche du centre (X).

L’Inde vise trois autres médailles dans l’épreuve classique par équipe, individuelle et en double mixte, prévue dimanche avec la numéro trois mondiale Deepika Kumari visant un triplé de médailles d’or.

