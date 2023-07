Abhishek Pal remporte le bronze sur 10 000 m pour l’Inde dans le championnat asiatique d’athlétisme

Abhishek Pal a ouvert le compte des médailles de l’Inde aux Championnats d’Asie d’athlétisme avec une médaille de bronze le jour de l’ouverture des compétitions.

Pal a réussi un temps de 29 minutes 33,26 secondes pour terminer derrière Ren Tazawa (29.18.44) du Japon et Koech Kimutai Shadrack (29:31.63) du Kazakhstan.

Le Pal de 25 ans de l’armée indienne a poussé fort dans le dernier tour de la course pour franchir la ligne d’arrivée en 29: 33,36 secondes pour remporter la première médaille du contingent indien mercredi.

Alors que la lanceuse de javelot expérimentée Annu Rani a raté le podium, elle a terminé quatrième avec un lancer de 59,10 m. La coureuse de demi-fond Lili Das a également raté le podium du 1500m féminin. Elle a réussi un temps de 4:27 pour terminer septième.

Le concurrent a affronté des conditions chaudes et humides lors de la course masculine de 25 tours. Les athlètes s’élancent après deux tours et le Japonais Ren Tazawa prend la pole position. Il n’a pas été défié par ses rivaux et a finalement remporté l’or avec un temps de 29: 18,44 secondes.

Shadrack Kimutai Koech du Kazakhstan a remporté la médaille d’argent avec un temps de 29:31.63 secondes.

Pal et son compatriote Gulveer Singh sont restés derrière les coureurs de tête pendant presque toute la course. Pal, cependant, a poussé fort dans le dernier tour et a dépassé le coureur japonais fatigué Yuto Imae, qui était quatrième, pour franchir la ligne d’arrivée à la troisième place.

« J’ai vu Imae ralentir dans les deux derniers tours. Je l’ai progressivement retrouvé et j’ai poussé fort dans les 400 derniers mètres pour remporter le bronze », a déclaré Pal lors de l’interaction d’après-course.

« La météo était bonne en début de course, mais insupportable en deuxième mi-temps. »

Les deux Japonais en course avaient moins de 28 minutes à leur actif. Mais les conditions météorologiques locales ont fait des ravages sur les concurrents.

Ce fut une douce victoire pour Pal puisqu’il avait terminé septième du 10 000 m lors de l’édition 2019 de Doha des Championnats d’Asie d’athlétisme au Qatar.

« Le bronze au 10 000 m a renforcé ma confiance. Je devrais faire mieux au 5 000 m », a ajouté Pal.

Les attentes étaient élevées au lancer du javelot féminin, mais l’expérimentée Annu Rani a réussi une série de 55,31 m, 58,70 m, 59,10 m, x, 58,46 m et 58,29 m pour rater une médaille.

Annu avait remporté l’argent (60,22 m) au championnat d’Asie 2019 à Doha.

La Japonaise Marina Saito a remporté l’or avec un lancer de 61,67 m, tandis que la Chinoise Liu Shiying a décroché l’argent avec un lancer de 61,51 m.

Nadeesha Dilhani du Sri Lanka a remporté le bronze avec un lancer de 60,93 m.

Au 1500m féminin, l’Indienne Lili Das a terminé septième avec un temps de 4:27.61. C’était 1-2 pour le Japon au 1500m. Nozomi Tanaka a remporté l’or avec un temps de 4: 06,75 secondes, tandis que sa compatriote Yume Goto a réussi un temps de 4: 13,25 pour remporter l’argent. Gayanthika Thushari du Sri Lanka a remporté le bronze avec un temps de 4:18.84.

Les quarts de mille indiens se sont bien illustrés lors des éliminatoires du 400m.

Aishwarya Misha a réussi un temps de 53,58 secondes pour remporter sa manche et se qualifier pour la finale prévue jeudi.

Rajesh Ramesh (45,91 secondes) et Muhammad Ajmal (45,75 secondes) ont été impressionnants lors des demi-finales masculines du 400 m mercredi. Tous deux se sont qualifiés pour la finale.

Au décathlon, Tejaswin Shankar menait le peloton le premier jour avec 4124 points.

