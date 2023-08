Abhishek Malhan rôtit Elvish Yadav avant la finale, dit « aap méritant hai mais… »

Abhishek Malhan rôtit Elvish Yadav dans Bigg Boss OTT 2 avant la finale.

Bigg Boss OTT 2 a débuté le 17 juin et se terminera le 14 août. Sur 12 concurrents, il ne reste plus que 5 dans la semaine finale qui concourront pour le trophée. Avant la finale, un invité spécial est entré dans la maison avec pour tâche que les colocataires se rôtissent.

Le comédien Amit Tandon est entré dans la maison pour répandre une dose de rire. Le comédien a parlé du parcours des 5 meilleurs candidats et les a également fait rôtir les uns les autres. Une vidéo partagée par JioCinema montre Abhishek Malhan en train de rôtir Elvish Yadav.

Dans la vidéo, on peut entendre Abhishek Malhan dire en hindi : « Elfique, vous avez dit dans le podcast hier que vous méritiez, sans aucun doute, vous n’êtes pas pour le gagnant, mais pour devenir un finaliste. » Il a poursuivi: « Vous êtes venu ici pour accrocher le système des autres, mais je pense que vous avez également été infecté par un virus d’amour avec Manisha Rani. » Il a ajouté: « Je sais que lorsque vous êtes entré dans cette maison, vous êtes venu avec un grand fan qui vous suivait et avec l’idée que vous gagnerez, mais à la fin, je veux dire, le film est toujours à gauche, mon ami. »





Elvish Yadav a été vu en train de savourer le rôti et de le prendre sportivement. Amit Tandon et d’autres colocataires ont également été vus en train d’apprécier la performance d’Abhishek Malhan.

Finale Bigg Boss OTT 2

La saison a ses 5 meilleurs finalistes, à savoir Abhishek Malhan, Elvish Yadav, Bebika Dhurve, Pooja Bhatt et Manisha Rani. Maintenant, Salman Khan annoncera le nom du gagnant de Bigg Boss OTT 2 le lundi 14 août. La finale sera honorée par Asees Kaur et Tony Kakkar et Ayushmann Khurrana et Ananya Panday feront également la promotion de leur prochain film Dream Girl 2 Il sera intéressant de voir qui parmi les 5 premiers remportera le titre de cette saison.