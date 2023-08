Abhishek Malhan, Jiya Shankar, Elvish Yadav, Manisha Rani – Quel jodi de Bigg Boss OTT 2 voulez-vous voir dans un clip ? Votez maintenant

La deuxième saison de Bigg Boss OTT vient de se terminer il y a quelques heures. Elfique Yadav a été déclaré vainqueur de cette saison animée par nul autre que Salman Khan. Et maintenant que Bigg Boss OTT 2 est terminé, il y aurait la saison de vous savez quoi ! Des clips musicaux bien sûr ! Eh bien, c’est une sorte de rituel comme pour les concurrents de Bigg Boss qui se réunissent par paires pour des clips vidéo. Cela peut être un hommage à leurs fans ou un hommage à leur parcours dans Bigg Boss. Comme toutes les autres saisons, cette année aussi, il y a eu beaucoup d’expéditions à l’extérieur et même à l’intérieur de la maison Bigg Boss.

Bigg Boss OTT 2 liens internes, amitiés et liens

Abhishek Malhan et Jiya Shankar ont été largement diffusés sur Twitter. Les fans leur ont même donné un hashtag appelé AbhiYa sur Twitter. Abhishek et Jiya partagent un lien très unique. Ils se sont battus et sont même restés ensemble et se sont soutenus dans l’émission et pendant les tâches. Il y a eu un autre navire entre Avinash Sachdev et Falaq Naaz. Ils ont commencé comme amis et se sont finalement rapprochés. Alors qu’Avinash a avoué ses sentiments pour Falaq, cette dernière a soutenu qu’elle était son amie. Même Salman Khan les a taquinés. Jad Hadid et Akanksha Puri ont également fait la une des journaux pour leur chimie et leur lien dans la série. Jad flirterait beaucoup avec Akanksha au début. Ils ont même partagé un baiser.

Manisha Rani a flirté avec beaucoup d’hommes dans la maison. Elle a flirté avec Jad Hadid, Avinash Sachdev et Elvish Yadav. Son lien avec Abhishek Malhan est une pure amitié. Manisha peut partager un espace d’écran avec Jad, Elvish et Abhishek dans différentes vidéos, on ne sait jamais. Après tout, Tony Kakkar a promis de faire une chanson avec elle. Jad a d’abord flirté avec Jiya Shankar, mais ils se sont rapprochés plus tard. Ils pourraient également faire partie d’un clip vidéo.

Alors, quels concurrents de Bigg Boss OTT 2 aimeriez-vous voir ensemble dans un clip vidéo ? Votez ici :

Découvrez la vidéo de ce qui se prépare entre Abhishek et Jiya ici :

Pendant ce temps, selon le buzz en ligne, Abhishek Malhan serait retourné à l’hôpital après le tournage de la grande finale de Bigg Boss OTT 2. Il n’a pas rencontré les médias. Sa voiture aurait été bloquée par des partisans d’Elvish Yadav.