Abhishek Kumar perd son sang-froid et se lance dans une vilaine bagarre avec son ex Isha Malviya, Sunny Arya, Arun Mashettey, regardez

Le concurrent de Bigg Boss 17, Abhishek Kumar, se lance dans une bagarre physique avec Sunny Arya et Arun Mashettey, et une dispute verbale avec l’ex Malviya.

Les concurrents de Bigg Boss 17 ont déjà commencé à faire la une des journaux alors qu’ils se sont battus les uns contre les autres le premier jour dans la maison de Salman Khan. Dans la vidéo promotionnelle, on peut voir Abhishek Kumar avoir une vilaine dispute avec son ex Malviya.

Plus tard, il se bat physiquement avec Sunny Arya et Arun Mashettey, la vidéo fait le tour des réseaux sociaux. Il semble qu’Abhishek ait perdu son sang-froid lorsque Makviya a fait de sérieuses allégations sur scène. La bagarre entre les deux a conduit à un énorme drame à l’intérieur de la maison

Les utilisateurs des réseaux sociaux ont réagi à leur dispute, a écrit l’un d’eux : « le premier jour, ils essaient de devenir Asim et Sid ». Le deuxième a déclaré : « Isha a commencé si tôt et maintenant je sais qu’ils ne sont pas en mesure de faire en sorte que d’autres le fassent aussi tôt pour les images. » La troisième personne a commenté : « Ye big boss kuch alag salut hone vala hai jab pahle salut jour se yesha hai baad me kaya hoga bhagvan salut jane.

Abhishek Kumar et Isha Malviya forment le duo le plus controversé de cette saison. Leur relation a commencé sur les plateaux de tournage d’Udaariyaan et a duré un certain temps avant de se séparer. Lors de la première soirée, Abhishek Kumar et Isha Malviya ont eu leur première altercation publique, Isha accusant Abhishek de « l’avoir agressée physiquement ». Salman Khan a dû intervenir en tant que médiateur, tandis qu’Abhishek a réfuté ses allégations.

En plus de Malviya, Abhishek Kumar, l’émission présente également Anurag Dobhal, Jigna Vohra, Sana Raees Khan, Munawar Faruqui, Mannara Chopra, Ankita Lokhande, Vicky Jain, Rinku Dhawan, Navid Sole, Arun Mahashetty, Khanzadi, Snehal, Sunny Arya, Neil Bhatt et Aishwarya Sharma. Cette saison, la maison Bigg Boss a introduit deux concepts innovants : l’accès au téléphone et l’intégration d’une salle de thérapie.