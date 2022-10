Abhishek Jamwal remporte la première médaille d’or pour J&K ; Services Restez au top du graphique

Les services sont inattaquables au sommet et tous prêts à remporter le trophée Raja Bhalindra Singh en tant qu’équipe championne des Jeux nationaux pour la quatrième fois consécutive. Le Maharashtra et l’Haryana sont engagés dans une bataille acharnée pour la deuxième place tandis que le Karnataka, le Tamil Nadu et le Kerala sont dans leur propre compétition alors que les 36e Jeux nationaux se dirigent vers une fin mardi.

A LIRE AUSSI : La Football Association enquête sur la confrontation en colère de Gabriel-Henderson à Emirates

Et pourtant, les projecteurs étaient bel et bien braqués sur l’arène de wushu du complexe Mahatma Mandir où Abhishek Jamwal, qui remporta la première médaille d’or du Jammu-et-Cachemire, ainsi que sur le Ladakh Owais Sarwar Ahengar qui devint les deux premiers médaillés pour le Territoire de l’Union qui participent pour la première fois aux Jeux nationaux.

Les services ont ajouté trois médailles d’or à leur collection et restent en tête du palmarès avec 56 médailles d’or, 34 d’argent et 30 de bronze pour un total de 120.

Le Maharashtra détient une avance de quatre médailles d’or sur l’Haryana, grâce à l’ajout du titre masculin de softball et à la domination des médailles du groupe artistique Yogasana mardi. Haryana, qui a remporté l’or grâce à Ravi Panchal en wushu ici et l’équipe féminine de hockey à Rajkot, espère que le succès sur le ring de boxe mercredi les aidera à reprendre la deuxième place derrière les Services.

Le Karnataka et l’Haryana ont été à la hauteur de leur classement en remportant respectivement les médailles d’or du hockey masculin et féminin au stade de hockey Maj. Dhyan Chand à Rajkot.

Le Karnataka a battu l’Uttar Pradesh via le bris d’égalité de la mort subite après que les équipes se soient verrouillées 2-2 dans le temps réglementaire et aient marqué quatre buts chacune lors des tirs au but. Les femmes de l’Haryana ont regagné le trophée, devançant leurs rivales du Pendjab par un seul but, marqué par la redoutable Rani Rampal.

La victoire du Karnataka dans la finale de hockey masculin via la mort subite était leur 27e médaille d’or et les a aidés à conserver l’avantage sur le Tamil Nadu dans la course pour la quatrième place. Bien que le Tamil Nadu ait remporté une médaille d’or grâce à son équipe mixte en triathlon et que le Kerala ait remporté deux médailles d’or en canoë et en kayak mardi, le Karnataka est resté en tête.

Les hôtes du Gujarat ont enregistré leur meilleur spectacle aux Jeux nationaux en remportant 47 médailles dont 13 d’or, 15 d’argent et 19 de bronze. Il y a eu une spectaculaire médaille d’argent au relais mixte de triathlon pour les hôtes. L’adolescent Krishiv Hitesh Patel a bravé un orteil cassé pour terminer les jambes de cyclisme et de course.

Akash Perumalsamy, S. Keerthi, S. Vaman et S. Aarthi du Tamil Nadu n’ont pas regardé le cheval cadeau dans sa bouche en remportant une médaille d’or surprise au triathlon. La chute de Krishiv Patel lors de l’étape cycliste et son orteil cassé l’ont considérablement ralenti et malgré les efforts courageux de Monika Nagpure et Pragnya Mohan, le Tamil Nadu a gagné avec 41 secondes d’avance.

Le Kerala espérait remporter la médaille d’or du football masculin, mais le Bengale occidental avait d’autres idées. Ils n’ont laissé aucun doute sur leur supériorité avec un martèlement 5-0 du Kerala dans le choc du titre. Naro Hari Shrestha a réussi un triplé pour le Bengale occidental contre l’équipe sujette aux erreurs de l’État du sud. Surajit Hansda et Amit Chakraborty représentaient les autres buts.

Le Maharashtra a d’abord battu l’Andhra Pradesh 3-0 lors de la finale de softball masculin pour affronter le Chhattisgarh lors du match pour la médaille d’or, appelé la Grande Finale. Ils ont ensuite battu Chhattisgarh 1-0 pour remporter l’or. Plus tôt, le Pendjab était attendu comme championne féminine avec une conquête 6-2 du Kerala 6-2 lors de la grande finale. Le Kerala avait battu Chhattisgarh 2-1 pour tenter de renverser le Pendjab.

A LIRE AUSSI : Jeux nationaux : les boxeuses Lovlina Borgohain, Hussamuddin et Jaismine Lamboria passent en finale

La médaillée de bronze de Tokyo 2020 Lovlina Borgohain ainsi que les médaillés des Jeux du Commonwealth Mohammed Hussamuddin et Jaismine Lamboria ont remporté des victoires faciles pour se qualifier pour la finale de boxe. Huit pugilistes de l’Haryana se sont rendus en finale et devraient aider le saut de l’État à dépasser le Maharashtra au classement général des médailles.

Plus tôt dans la journée, la détermination d’Abhishek Jamwal, 28 ans, à repartir d’ici avec seulement la médaille d’or s’est concrétisée. Après avoir perdu en quart de finale lors des deux derniers championnats nationaux après être passé dans la catégorie des 56 kg en vue des Jeux asiatiques de l’année prochaine, il espère maintenant que ce succès le mènera vers de meilleures choses dans la vie, y compris un travail.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici