Abhishek Banerjee alias Hathoda Tyagi reconnaissant que «Paatal Lok» ait brisé son image d’acteur comique | Nouvelles des gens

Mumbai: Le directeur du casting de l’acteur Abhishek Banerjee a déclaré qu’après avoir joué dans des films de comédie consécutifs, il avait peur de se faire classer mais son rôle du redoutable tueur Hathoda Tyagi dans la série « Paatal Lok » l’a aidé à sortir de cette image.

Abhishek Banerjee, qui a eu 36 ans mercredi, a émergé comme l’un des visages les plus réussis sur les plateformes OTT avec des films tels que « Unpaused » et « Ajeeb Daastaans » postent le succès critique et commercial de l’émission néo-noir Amazon Prime Video.

L’acteur est devenu célèbre avec des films légers comme « Stree », « Bala » et « Dream Girl » qui ont consolidé sa position de star de la comédie, mais Banerjee avait espéré que les gens prendront également note de son rôle sombre dans le film Marathi » Ajji « .

Et maintenant, son souhait semble être devenu réalité.

« J’avais un peu peur de la distribution de caractères et je me suis dit pourquoi les gens ne m’offrent que de la comédie? Pourquoi ne sont-ils pas capables de voir au-delà de ma comédie? Et cela aussi, quand j’avais fait ‘Ajji' », a déclaré Banerjee à PTI dans une interview.

L’acteur a déclaré qu’il savait que peu de gens avaient regardé « Ajji » mais s’attendait à ce que les cinéastes prennent note de sa performance.

« Je me demandais comment j’obtenais le même genre de rôles que pour jouer et comment puis-je rompre cela. Heureusement, ‘Paatal Lok’ l’a cassé pour moi. Les gens ont commencé à se rendre compte que je ne suis pas seulement bon en comédie et que je peut tirer différents types de personnages », a déclaré Banerjee, ajoutant que la confiance d’un réalisateur en un acteur peut aider à changer les perceptions.

« Il faut aussi prendre des risques », a-t-il noté.

« Après un certain temps, vous vous ennuierez de faire la même chose, le public et le créateur aussi s’ennuieront. Alors pourquoi ne pas essayer d’appliquer des règles différentes avec des personnages différents? »

Banerjee a fait ses débuts dans le monde du divertissement en tant que directeur de casting en 2015 et l’une des règles qu’il respecte est de ne pas répéter ses acteurs dans des rôles similaires. Il dirige la société de casting Casting Bay avec Anmol Ahuja.

L’acteur, cependant, ne tarde pas à préciser qu’il continuera à équilibrer son ardoise avec toutes sortes de rôles. Il est cependant plus attentif à ce qu’on lui offre maintenant.

« Je fais plus attention aux personnages et je comprends qu’il y a des personnages qui vont être faciles, et certains ne le seront pas. J’essaie de trouver un équilibre. Je ne dis pas » je ne prends pas des personnages faciles parce que c’est mon pain et mon beurre. Mais je vais aussi expérimenter des rôles. «

Alors que sa carrière décolle avec le hit de 2018 « Stree », où il jouait Janna, une amie du personnage de Rajkummar Rao, Vicky, Banerjee a déclaré que 2020 était censée être sa grande année, mais avec la pandémie de coronavirus affectant tous les domaines ses libérations ont été reportées.

Mais les choses ont changé du jour au lendemain pour Banerjee lorsque la bande-annonce de « Paatal Lok? » Est tombée le jour de son anniversaire le 5 mai dernier.

Cela lui a fait croire en la loi universelle selon laquelle « toutes les bonnes choses prennent du temps », a-t-il dit. Avec 2021 apportant une deuxième vague d’infections plus grave dans le pays, Banerjee, qui a un grand nombre de projets, y compris Varun Dhawan-star « Bhediya », « Rashmi Rocket » avec Taapsee Pannu et Karan Johar « Dostana 2 », a déclaré qu’il espère toujours le meilleur.

En tant que seul enfant de sa famille, l’acteur a déclaré que ses anniversaires étaient autrefois un jour de fête, mais avec l’augmentation du nombre de cas de COVID-19, il sera dépensé pour aider autant de personnes que possible.

«L’année dernière a été très difficile car lorsque le lock-out a été annoncé, c’était nouveau pour nous tous. Nous n’avions rien vu de tel. C’était assez déprimant et sombre.

« Maintenant, il semble que c’est comme ça. Et quand tout s’écroule autour de vous, vous ne savez pas comment fêter votre anniversaire », at-il ajouté.