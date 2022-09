L’acteur de Bollywood Abhishek Bachchan, lundi, s’est promené dans le passé et a partagé une photo de collage d’hier et d’aujourd’hui avec son père Amitabh Bachchan.



S’adressant à Instagram, l’acteur de Dhoom a partagé la photo qu’il a sous-titrée : “Certaines choses ne changent jamais ! Eh bien, je suppose qu’à part la taille et la pilosité faciale. Les visites surprises sur son plateau seront toujours l’une de mes activités préférées.”











La première image est une image de retour, dans laquelle le duo père-fils pouvait être vu sur les plateaux de tournage d’un film, où Amitabh pouvait être vu en train de lire une lettre à son fils. Sur une autre photo, l’acteur de Bob Biswas pouvait être vu debout derrière son père dans un sweat à capuche rose et lui parler, alors qu’il était assis sur une chaise sur les plateaux de tournage de son prochain film.

Derrière l’acteur Deewar, on pouvait voir Boman Irani assis sur une chaise. Peu de temps après qu’Abhishek ait laissé tomber l’image du collage, les internautes ont submergé la section des commentaires et laissé tomber des émoticônes de cœur rouge. L’actrice Genelia Deshmukh a commenté, “Awwww” suivi d’émoticônes de cœur vert. “Bada Miya to bada Miya chote miya subhan allah”, a écrit un fan.



Pendant ce temps, en parlant du front de travail, Abhishek Bachchan a été vu pour la dernière fois dans le film Netflix Dasvi aux côtés de Yami Gautam et Nimrat Kaur. Il sera ensuite vu dans Ghoomer aux côtés de Saiyami Kher. Ghoomer est barré par R Balki. Il s’agit de la deuxième collaboration d’Abhishek avec Balki après Paa.

Il sera également vu dans la prochaine saison de la prochaine série à suspense d’Amazon Prime Video Breathe: Into the Shadows. Amitabh, d’autre part, pourrait être actuellement vu dans le thriller d’action de science-fiction de Karan Johar Brahmastra: Part 1-Shiva aux côtés de Ranbir Kapoor, Alia Bhatt et l’acteur sud Nagarjuna, qui reçoit des réponses positives du public.



En dehors de cela, il sera ensuite vu dans le prochain film d’animation familiale du réalisateur Sooraj Barjatya, Uunchai, avec Anupam Kher, Parineeti Chopra et Boman Irani, qui devrait sortir en salles le 11 novembre 2022, et dans “GoodBye” aux côtés de Rashmika. Mandanna, dont la sortie est prévue le 7 octobre 2022. (Avec les entrées de l’ANI)