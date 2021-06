Abhishek Bachchan s’ouvre sur la récupération de COVID-19, ayant papa Amitabh Bachchan comme compagnie à l’hôpital

L’acteur Abhishek Bachchan a appelé son père, l’icône de Bollywood Amitabh Bachchan, une bonne compagnie à avoir, partageant que lorsque le duo père-fils a été hospitalisé en raison de Covid l’année dernière, c’était merveilleux de se réveiller et d’aller voir son père, un 78 ans -vieux à l’époque avec de graves comorbidités, avoir l’esprit combatif pour combattre le virus.

« Chacun a sa propre expérience unique avec Covid, je pense que les gens y réagissent différemment. Ce n’était pas une belle expérience pour moi parce que vous savez que j’ai eu une famille qui a également été infligée par cela. Si vous êtes dans une situation où vous êtes sous surveillance médicale, vous êtes très impuissant », a déclaré Abhishek, lors d’un podcast de motivation en direct sur les réseaux sociaux avec le conférencier international Anand Chulani.

« Votre vie est gérée par les équipes médicales donc vous n’êtes pas vraiment en contrôle de vos facultés dans ce sens et vous n’avez pas vraiment de pouvoir sur ce que vous faites. Vous n’êtes pas trop sûr de ce qui se passe car il y a un beaucoup d’incertitude sur la façon dont les choses vont se dérouler. Les premières nuits où j’étais à l’hôpital, c’était difficile de dormir parce que je ne savais pas vraiment ce qui m’attendait de l’autre côté », a ajouté Abhishek.

Il a souligné que garder un état d’esprit positif est la seule chose que l’on contrôle et que cela peut parfois devenir difficile.

Il a déclaré que son père l’avait aidé à traverser ses nuits blanches: « Au départ, mon père et moi étions à l’hôpital ensemble. Une semaine plus tard, ma femme et ma fille ont été hospitalisées. Heureusement, ils n’ont dû y être qu’une semaine environ, puis ils sont sortis , et mon père et moi sommes restés un peu plus longtemps parce que nous n’avions pas été testés négatifs. »

« Eh bien, c’est une bonne compagnie à avoir, donc c’était merveilleux de se réveiller et d’aller voir mon père qui avait 78 ans l’année dernière, un homme avec de graves comorbidités mais il était positif et avait cet esprit combatif pour traverser ça. »

Abhishek a ajouté: « À ce moment-là, mes énergies étaient évidemment dirigées vers lui et il s’améliorait parce que vous craignez pour vos parents, il s’agit en fait d’un groupe d’âge sensible. »

Voir l’esprit combatif de Big B a été une source d’inspiration pour Abhishek. « Je veux dire qu’il est aussi un grand ami à moi, donc c’était bien de tirer la brise avec lui et vous savez quand vous êtes un patient COVID bien que vous puissiez interagir avec d’autres patients, il n’y a rien d’autre à faire, il vous suffit de Attendez. Donc, il y a eu de bonnes plaisanteries, je veux dire qu’il est un bon spacieux dans ce sens « , a-t-il déclaré.

Réfléchissant à la façon dont Covid a façonné sa vie, il a déclaré qu’il était la même personne et qu’il aimerait croire que même dans des moments comme ceux-ci, il reste toujours positif.

« La seule chose que l’année dernière m’a apprise, c’est que vous devez valoriser votre relation et valoriser le fait que vous avez une famille heureuse et en bonne santé autour de vous. Il fut un temps où j’étais frustré pendant le verrouillage, mais ensuite ma femme a mis les choses en perspective pour moi et m’a dit comment, pour la première fois depuis de nombreuses années, je pouvais m’asseoir, ne pas travailler 24 heures sur 24 et profiter de la compagnie de ma famille dans la sécurité de ma maison. C’est en soi une bénédiction, » il ajouta.