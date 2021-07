Abhishek Bachchan se souvient d’un rendez-vous amoureux avec Aishwarya Rai Bachchan, le qualifiant de « catastrophe »

Abhishek Bachchan et Aishwarya Rai se sont mariés le 20 avril 2007. Près de trois ans plus tard, ils ont accueilli leur fille, Aaradhya Bachchan, le 16 novembre 2011.

Dans une interview de retour, Abhishek Bachchan avait révélé que lorsque lui et Aishwarya étaient allés aux Maldives pour célébrer leur premier anniversaire, au lieu d’être romantique, cela s’est avéré être un désastre complet. Abhishek s’est souvenu d’être allé à un dîner romantique sur la plage, mais le vent a continué à éteindre les bougies et il y avait du sable dans la nourriture à cause du vent et tout avait un goût de merde. Abhishek a également conseillé aux hommes de ne pas essayer cela.

Plus tôt cette année, Abhishek avait expliqué qu’il était tombé amoureux d’Aishwarya. S’adressant à RJ Siddharth Kannan, il a déclaré: « Nous étions amis depuis très longtemps. Aishwarya était l’une des premières co-stars avec qui j’avais travaillé. Notre premier film ensemble s’appelait Dhai Akshar Prem Ke, qui était techniquement le deuxième film que j’ai commencé à tourner, dès que j’ai terminé Réfugié. Donc elle était une très chère amie, et nous avions travaillé dans tellement de films ensemble. C’était un peu des deux. L’univers conspirait pour nous apporter ensemble. »

Il a également parlé du sens de la romance avec Aishwarya, a-t-il déclaré : « Je pense que la chose la plus romantique et la plus cool chez ma femme, c’est que je peux passer des heures à tirer la brise avec elle. et avoir une conversation approfondie pendant des heures. En fait, nous avons passé des nuits entières à parler. Je pense que c’est la chose la plus romantique que vous puissiez faire pour votre femme, vraiment – juste être là pour elle, vous rendre disponible, partager et écouter . »

Abhishek a été vu pour la dernière fois dans The Big Bull. L’acteur a Dasvi dans le pipeline. Quant à Aishwarya, elle a retrouvé le réalisateur Mani Ratnam pour Ponniyin Selvan.