Abhishek Bachchan rend les fans nostalgiques alors qu’il groove sur Kajra Re avec Nora Fatehi dans une vidéo virale

Abhishek Bachchan a récemment été vu en train d’assister à la soirée de clôture de son prochain film. L’acteur a été vu en train de brûler la piste de danse alors qu’il recréait le pas de crochet de Kajra Re. La vidéo de l’événement est devenue virale sur les réseaux sociaux et l’acteur a été vu en train de danser sur la chanson avec l’une de ses co-stars et les fans ont raté Aishwarya Rai Bachchan.

Mardi, un compte de fan a partagé une vidéo d’Abhishek Bachchan groovant à Kajra Re avec Nora Fatehi. Les deux ont été vus en train de se jumeler en noir. Nora a été vue en train de tuer dans une robe dos nu en satin noir tandis qu’Abhishek Bachchan a été vu portant un sweat-shirt noir et un pantalon noir. Les acteurs ont été vus en train de faire le crochet de la chanson et de s’amuser à la fête.

Les fans sont devenus nostalgiques après avoir vu la vidéo virale. L’un des fans a écrit: « Le garçon OG Kajra Re. » Un autre a écrit: « Abhishek Bachchan et Nora Fatehi sont du feu. » Un autre fan a commenté: « Abhishek est une légende. » Un autre fan a écrit: « Nora Fatehi est si belle. »





Kajra Re est une chanson emblématique de Bollywood avec Amitabh Bachchan,

Abhishek Bachchan et Aishwarya Rai Bachchan. La chanson est tirée du film Bunty Aur Babli de 2005 et est d’Alisha Chinai, Javed Ali et Shankar Mahadevan.

Pendant ce temps, Abhishek Bachchan a été vu pour la dernière fois en train de faire une apparition spéciale dans Ajay Devgn avec Bholaa. Nora Fatehi, d’autre part, a été vue pour la dernière fois dans le film An Action Hero dans lequel elle a été vue en train de jouer un numéro de danse spécial. L’actrice sera ensuite vue dans le film 100% où elle sera vue partager l’écran avec Shehnaaz Gill et Riteish Deshmukh. Dirigé par Sajid Khan, le film devrait sortir cette année en novembre. En dehors de cela, elle sera également vue dans le film Madgaon Express dirigé par Kunal Khemu.

Lire Nora Fatehi cite des similitudes avec l’actrice vétéran Helen, dit « nous avons tous les deux changé ce que la danse signifiait au cinéma »