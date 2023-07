Abhishek Bachchan rejoint la politique ? Voici la vérité

Il y a eu de fortes rumeurs selon lesquelles Abhishek Bachchan allait rejoindre la police, tout comme sa mère Jaya Bachchan pourrait entrer dans le parti Samajwadi en tant que chef, mais la nouvelle est loin de la vérité. Dans un développement intrigant, une source proche de l’acteur de Bollywood Abhishek Bachchan s’est manifestée pour répondre aux rumeurs en cours entourant son entrée présumée en politique. Selon cet initié, la réaction d’Abhishek à la spéculation était amusante, car l’acteur reste dévoué à son métier et trouve très peu probable qu’il s’aventure dans le domaine de la politique.

Les rumeurs ont commencé à circuler lorsque des travailleurs du parti Samajwadi ont interrogé Prayagraj pour évaluer la popularité et l’aptitude d’Abhishek Bachchan en tant que candidat aux prochaines élections de Lok Sabha. Cependant, une source proche de l’acteur a confirmé qu’Abhishek était surpris par les informations et n’avait aucune intention de poursuivre une carrière politique.

« Abhishek aime jouer de tout son cœur et est profondément engagé dans sa profession », a révélé la source. « Les rumeurs selon lesquelles il entrerait en politique l’ont amusé, car il n’a jamais exprimé le moindre désir de s’engager dans des activités politiques. Jouer est sa passion, et il est très peu probable qu’il cherche autre chose que cela. »

L’acteur a toujours soutenu que son objectif et son dévouement résident uniquement dans le jeu d’acteur, bien que ses parents, Amitabh Bachchan et Jaya Bachchan, aient eu leurs propres activités politiques. Pendant ce temps, Abhishek est prêt à captiver le public avec ses projets à venir, notamment le drame sportif R Balki Ghoomer, qui devrait être présenté en première au Festival du film indien de Melbourne.

Abhishek est l’un des acteurs les plus travailleurs et il prend souvent ses échecs très au sérieux. Dans son interview, parlant de décevoir ses fans avec son choix de films, il a déclaré: « Ils veulent tous que je fasse bien. Et ils sont très contrariés quand je fais quelque chose de mal. Ils sont très protecteurs envers moi. Ils comprennent même que je n’imite pas mon père. Ce que je fais me vient très naturellement. Je suis très fier d’être le fils de mon père. Si mon jeu ressemble au sien, j’en suis très heureux. Pas question que j’essaie de changer cela. «