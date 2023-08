Abhishek Bachchan RÉAGIT en regardant Jaya Bachchan dans Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani, révèle pourquoi il est difficile de la juger

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani est l’un des films les plus aimés de l’année. Ranveer Singh, Alia Bhat Le nouveau film starrer est sorti il ​​​​y a quelques jours et a frappé de l’argent au box-office. Le Karan Johar le film joue aussi Dharmendra, Jaya Bachchan et Shabana Azmi dans des rôles clés. Jaya Bachchan, qui joue la grand-mère de Ranveer dans le film, a conquis les cœurs avec son interprétation de Dhanlakshmi. Et maintenant, Abhishek Bachchan a réagi au jeu de Jaya dans le film.

Abhishek Bachchan parle du rôle et du jeu de Jaya Bachchan dans Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

Une projection spéciale a été organisée pour les célébrités pour Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani. Abhishek Bachchan avait accompagné Shweta Bachchan et Jaya Bachchan pour le film. Alors qu’il partageait la critique du film Karan Johar, il n’a pas parlé de la performance de sa mère mais a fait l’éloge du nouveau film collectivement. Lorsque récemment, on lui a parlé des pouces levés du public, Abhishek semblait d’humeur à plaisanter. Il a jailli en disant « C’est bon à entendre », mais a ajouté : « Allez lui dire au parlement », et a ri, rapporte Pinkvilla.

Il mentionne qu’il a regardé le film avec sa mère. Abhishek dit que pour lui, Jaya Bachchan est le seul membre de la famille qu’il ne peut pas considérer comme un acteur. L’acteur de Dasvi partage qu’il peut voir son père, Amitabh Bachchan et sa femme, Aishwarya Rai Bachchan en tant qu’interprètes et acteurs, mais ce n’est pas le cas avec Jaya Bachchan. Il dit que c’est trop émotif pour lui. « La relation entre une mère et un fils, ou n’importe quel enfant et un parent, n’est que cela. Je la considère toujours comme ma mère, il m’est donc très difficile de la juger », a-t-il déclaré à India Today.

Jaya Bachchan dans Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

Jaya Bachchan joue la matriarche de la famille de Rocky qui dirige l’entreprise de Dhanlakshmi laddu. Elle est très stricte et n’a d’estime pour personne d’autre que son fils. Elle a un passé à cause duquel elle est comme ça. Le personnage de Jaya Bachchan a conquis les cœurs dès le teaser et le premier aperçu. Elle a fait la une des journaux de divertissement.

Box-office de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani a eu une course décente au box-office. Le nouveau film vedette d’Alia Bhatt et Ranveer Singh a dépassé Rs 100 crores au box-office net et a frappé environ Rs 200 crores bruts au box-office mondial.