Abhishek Bachchan quitte l’affaire Toh Banta Hai après avoir entendu une blague sur le père Amitabh, dit “Je ne suis pas un imbécile”

Abhishek Bachchan est un fils obéissant et il a un immense respect pour son père, Amitabh Bachchan. Abhishek est toujours prêt à rire de lui-même, mais il n’entend rien de ridicule ou d’humiliant à propos de mégastar. Récemment, une promo de Riteish Deshmukh, l’émission Case Toh Banta Hai animée par Varun Sharma fait la une des journaux, car Abhishek n’était pas satisfait du déroulement de l’émission.

Selon la vidéo, nous voyons qu’Abhishek, qui a honoré le spectacle en tant qu’invité, a été vexé par un bâillon de Paritosh Tripathi. Après avoir entendu le comédien, Jr Bachchan a appelé Deshmukh et lui a demandé d’arrêter le tournage. Il a ensuite exprimé son mécontentement et a déclaré qu’il était toujours prêt à se moquer de lui-même, mais pas de son père. Abhishek a déclaré: “Ça devient un peu trop. Je suis un jeu pour moi. Je comprends, mais n’abordons pas les parents et tout ça. Mujh tak blagues rakh lena, pitaji ko lekar moi thoda sensible ho jaata hoon. Vo simple pita hain, mujhe acha nahi lagta.”

Paritosh a essayé d’expliquer son point de vue, mais Jr Bachchan a ignoré son explication et a ajouté: “Thodi bahot izzat deni chahiye. Comedy ke daayare me itna bhi nahi karna chahiye, hum log aaj kal beh jaate hai.” Le directeur de l’émission Farhad Samjhi a également tenté d’intervenir, mais Abhishek lui a dit: “Laissez-moi juste dire ce que j’ai à dire. Je ne suis pas un imbécile”, et a commencé à s’éloigner du plateau. Paritosh, Riteish et Farhad sont partis choqués par le comportement d’Abhishek.

Selon le concept de Case Toh Banta Hai, une célébrité sera torréfiée par des comédiens de stand-up, et elle sera ridiculisée pour ses choix professionnels et personnels. L’émission est animée par Riteish Deshmukh et Varun Sharma en tant qu’avocats, et l’influenceur des médias sociaux Kusha Kapila en tant que juge de la comédie d’audience mise en scène.