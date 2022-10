Abhishek Bachchan pose avec Shweta Nanda sur Bhai Dooj, la maladresse de l’acteur rend Internet ROFL

À l’occasion de Bhai Dooj, la fille de la mégastar Amitabh Bachchan, Shweta Bachchan, a écrit un souhait original pour son frère Abhishek Bachchan. S’adressant à Instagram, Shweta a laissé tomber quelques photos dans lesquelles Abhishek est vu dans son élément amusant.

Sur la première photo, Shweta est vue en train de regarder quelque chose à l’avant tandis qu’Abhishek lui fait une drôle de tête. Sur la deuxième photo, le duo frère-sœur se regarde en souriant. La troisième image montre également Abhishek d’humeur pleine d’esprit. On dirait que les images particulières ont été capturées lors de la fête de Diwali de Bachchan alors qu’Abhishek a été aperçu portant la même kurta bleue dans ses photos de Diwali. Shweta a légendé le post, “What A Guy, juste du soleil et des arcs-en-ciel. Happy Bhai Dooj.”

Les images loufoques d’Abhishek ont ​​laissé les internautes divisés. “Tellement mignon. Il est votre divertissement pour la vie. Happy Happy”, a commenté un utilisateur des médias sociaux. “La première image mérite un cadre”, a plaisanté un internaute. Abhishek et Shweta sont les enfants d’Amitabh Bachchan et Jaya Bachchan.

Voici le poste







Dans le dernier épisode du podcast de Navya Naveli, What The Hell Navya, les invités Jaya Bachchan et Shweta Nanda parlent des trolls. Shweta a qualifié les opposants de “dégoûtants” et a également parlé du fait que son jeune frère Abhishek avait été ciblé et comparé à Amitabh Bachchan.

Tout en insistant sur ce Shweta appelé la pêche à la traîne “méchante” et a déclaré: “Ils l’attaquent tout le temps et c’est vraiment bouleversant pour le membre de votre famille, ça me fait vraiment bouillir le sang. Je n’aime pas quand ils le lui font parce que, tu sais quoi, ce n’est pas juste… tu ne fais pas ça ! Juste… je ne veux pas en discuter.

Shweta a en outre ajouté qu’elle ne se sentait pas offensée lorsque son père Amitabh est trollé, mais elle est affectée lorsque les trolls se moquent d’Abhishek “Je ne le ressens pas pour Nana (Amitabh Bachchan)… parce que Nana est… mais je le ressens pour Mamu ( Abhishek Bachchan) parce qu’il est constamment comparé à quelque chose d’incomparable. C’est comme si vous compariez quelqu’un à quelque chose, qui est plus grand que tout. comment voulez-vous que quelqu’un corresponde? cela ne peut pas être toute votre vie. Vous devez avoir le succès qui n’est pas toujours mesuré, n’est-ce pas?” Sur le plan du travail, Abhishek sera ensuite vu dans Breathe: Into The Shadows Saison 2.