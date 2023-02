Abhishek Bachchan partage une photo d’Aishwarya Rai Bachchan de son album privé et vous seriez accroché à votre écran

Abhishek Bachchan a fêté son anniversaire aux Maldives avec Aishwarya Rai Bachchan et Aaradhya. Le beau gosse n’est pas très actif sur les réseaux sociaux. Mais c’est un fait connu qu’Abhishek Bachchan est un fan de photographie. Il a partagé quelques photos du voyage. Mais ce qui a attiré l’attention de tout le monde, c’est le magnifique clic d’Aishwarya Rai Bachchan partagé par lui. On peut la voir dans un caftan noir en train de savourer un dîner aux chandelles. Elle a les cheveux au milieu avec une lèvre rouge audacieuse. Il a dit que c’était la plus belle vue des Maldives. Eh bien, il a prouvé qu’il était son fan boy n ° 1.

Le couple a séjourné au St Regis Maldives Vommuli Resort. Abhishek Bachchan et Aishwarya Rai Bachchan aiment passer leurs vacances aux Maldives comme beaucoup d’autres célébrités de Bollywood. Abhishek Bachchan a souvent jailli sur sa femme sur les réseaux sociaux. Les fans se souviendront comment il a fait l’éloge de son look à Cannes 2016 avec une légende sur Facebook qui disait: “Ils disent qu’une image vaut 1000 mots. En voyant cette photo, je peux penser à beaucoup d’autres…” L’année 2022 a été mouvementée pour Aishwarya Rai Bachchan.

Le retour de l’actrice avec Ponniyin Selvan a été bien accueilli. Elle a joué la belle mais intrigante Nandini. Les critiques ont adoré le film pour sa narration fidèle, ses performances et ses visuels. Il a fait Rs 500 crores au box-office. Il a obtenu quatre étoiles de la plupart des critiques. La deuxième partie sort le 28 avril 2023. Aishwarya Rai Bachchan a été très sélective quant au type de travail qu’elle entreprend. Abhishek Bachchan a également remporté des prix pour son travail fabuleux dans le drame social Dasvi.