Abhishek Bachchan est connu pour son sens de l’humour plein d’esprit. Il est souvent trollé sur Internet et fait l’objet de commentaires négatifs. À l’occasion de la Journée mondiale des médias sociaux, l’acteur a prêché sur la façon dont les médias sociaux sont un outil puissant et devraient être utilisés pour répandre l’amour et le bonheur.

Abhishek a partagé un mème sur son compte Instagram mercredi 30 juin, inspiré du mème ‘Hotline Bling’ de Drake. Dans la première partie, on peut le voir rejeter l’utilisation des médias sociaux pour « propager des rumeurs/la négativité ». Dans la deuxième partie, Abhishek se plaint d’avoir utilisé les médias sociaux pour « partager des informations, acquérir des connaissances, répandre l’amour, la paix et le bonheur ».

En partageant le mème, il a écrit: « Les médias sociaux sont un outil puissant. Mais rappelez-vous, avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité! #WorldSocialMediaDay #SocialMediaDay. »

Le fan et les amis d’Abhishek ont ​​réagi à la publication. Suniel Shetty a laissé tomber des emojis applaudissant dans la section des commentaires tandis que Manish Malhotra a laissé tomber un emoji starstruck et un emoji de pouce levé. Ace photographe a également apprécié la photo avec deux pouces vers le haut.

Un utilisateur a commenté : « Grand fan », tandis qu’un autre a écrit « LOVE Ya AB @bachchan. Un troisième utilisateur a écrit : « Absolument !! Entièrement d’accord », tandis qu’un quatrième a déclaré: « Yahh, vous avez absolument raison. »

Récemment, Abhishek Bachchan a donné une réponse sauvage à un troll de Twitter. En gardant la classe, Abhishek a répondu à sa manière lorsque le troll l’a appelé « bon à rien ». En réponse, Abhishek, dans son comportement chic, a répondu une réponse pleine d’esprit.

Abhishek Bachchan a l’un des retours les meilleurs et les plus épiques lorsqu’il est trollé sur les réseaux sociaux. Ses réponses sont sauvages et pourtant drôles. Plus tôt, Abhishek Bachchan a été interrogé sur la façon dont il maîtrisait l’art de répondre aux trolls d’une « manière spirituelle », l’acteur a déclaré qu’une fois que quelqu’un vous tirait dessus, il s’ouvrait pour se faire tirer dessus, ajoutant que lorsqu’il réponses aux trolls, il fait de son mieux pour garder ses réponses civiles.

« Mon truc, c’est que c’est un jeu équitable. Si vous voulez me tirer dessus, j’ai parfaitement le droit de vous tirer dessus. Je n’y pense pas trop sérieusement », a également ajouté, « c’est juste mon Je crois aussi que dès que vous commencez à lancer des jurons à quelqu’un dans la critique, vous avez déjà perdu l’argument tout de suite », a-t-il déclaré.

Abhishek a été vu pour la dernière fois dans « The Big Bull » de Disney + Hotstar basé sur la vie de l’agent de change Harshad Mehta, qui a été inculpé de crimes financiers dans les années 90.