Mumbai: La star de Bollywood, Abhishek Bachchan, a partagé lundi une affiche de la police de Mumbai qui avait une nouvelle tournure dans la façon normale de se saluer – se serrer la main – au milieu de la pandémie.

La star de « Bluff Master » s’est rendue sur Instagram et a partagé une affiche le représentant dans un cadre monochromatique. La photo partagée par la police de Mumbai présentait une ventilation du prénom de l’acteur, en référence à une poignée de main au milieu de l’épidémie de COVID-19.

On y lisait: « » Abhi « coup de poing, » Shek « (serrer) la main quand c’est plus sûr, s’il vous plaît! »

Faisant passer le mot à travers les gens, l’acteur de ‘Drona’ a donné une légende en utilisant les titres de ses films ‘Dhoom’ et ‘Ludo’ et a exhorté les gens à rester à l’intérieur et à passer du temps avec la famille.

« Je ne pourrais pas être plus d’accord @mumbaipolice. »

« Ghar baitho, famille ke saath » Dhoom « machao, » Ludo « khelo. Safe raho, » (avec une émoticône clignant des yeux) « , a écrit Bachchan à côté du message.

Dans le post partagé par le pseudo Instagram de la police de Mumbai, ils ont écrit: « ‘Guru’, Mumbai ho ya ‘Delhi-6’ feet distance zaruri hai! Social distancing ko ‘abhi alvida na kehna’. #NoBahaneToLoiter #BeBollyGood #StayHomeStaySafe # TakingOnCorona. «

L’acteur de « Big Bull » utilise plus souvent ses poignées de médias sociaux pour faire connaître les normes COVID-19. Plus tôt le mois dernier, l’acteur s’est rendu sur Instagram et a publié un selfie portant un masque et a demandé aux gens de prendre les précautions les plus nécessaires au milieu de la pandémie.

Sur le plan du travail, Abhishek, qui a été vu pour la dernière fois dans le drame biographique, «The Big Bull», a «Dasvi» et «Bob Biswas» dans le pipeline.