Abhishek Bachchan, le divorce d’Aishwarya Rai « confirmé » ? La vidéo d’anniversaire de Big B suscite de nouvelles rumeurs

Abhishek Bachchan et Aishwarya Rai Bachchan font l'actualité depuis longtemps. Le couple star de Bollywood fait la une des journaux pour de mauvaises raisons. Certaines rumeurs suggèrent que tout ne va pas bien entre les deux. Selon les rumeurs, Aishwarya et Abhishek se dirigent vers la séparation. De nombreux événements ont jeté de l'huile sur le feu. Aujourd'hui, les internautes discutent à nouveau de leur relation. Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux fait croire aux utilisateurs que le divorce d'Abhishek et Aishwarya est « confirmé ».

C'était récemment l'anniversaire d'Amitabh Bachchan. Le Shehenshah de Bollywood a eu 82 ans cette année. Les célébrations se sont déroulées à plein régime. Comme Amitabh Bachchan accueille actuellement Kaun Banega Crorepati 16, des célébrations ont également eu lieu dans l'émission. Une vidéo a été diffusée montrant le voyage d'Amitabh Bachchan. Il contenait également des messages spéciaux de tous les membres de sa famille. L'épouse Jaya Bachchan, son fils Abhishek Bachchan, sa fille Shweta Bachchan Nanda et ses petits-enfants Agastya Nanda, Navya Naveli Nanda envoient des messages spéciaux. Les photos d'Aaradhya Bachchan ont été montrées dans le clip. Cependant, Aishwarya Rai Bachchan manquait complètement. La discussion a eu lieu sur Reddit. Aishwarya Rai Bachchan a partagé une photo d'Aaradhya Bachchan et Amitabh Bachchan pour souhaiter son anniversaire à Big B. La même photo a été partagée sur Reddit et les fans ont commenté la vidéo de Kaun Banega Crorepati 14. L'un des commentaires disait : « Si quelqu'un a regardé l'épisode KBC d'aujourd'hui, cela confirme presque la séparation. Aucun aperçu d'Aish dans les vidéos n'a montré en lui souhaitant. » Un autre commentaire disait : » KBC mein aaj a donc prouvé hogaya. Les extraits de tout le monde étaient là sauf Aish. De plus, ils ont montré Navya, Agastya parler mais Aradhaya ka quelques images de quelques secondes et c'est tout. Aish ka toh naam aur nishan bhi nahi. » C'est devenu important dans l'actualité du divertissement.

Consultez l’article Reddit ci-dessous :

Voici une vidéo sur Abhishek Bachchan et Aishwarya Rai

Aishwarya Rai Bachchan et Abhishek Bachchan ont gardé un silence stoïque sur les rumeurs de séparation. Ils n’ont rien commenté, ni confirmant ni infirmant les rumeurs. Les fans d’Aishwarya étaient heureux lorsqu’elle a montré son alliance à la Fashion Week de Paris. Mais voilà, une fois de plus, les rumeurs de leur séparation vont bon train.

