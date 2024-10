Abhishek Bachchan fait l’éloge d’Aishwarya Rai dans une conversation avec Nimrat Kaur dans une vidéo virale et se qualifie de « chanceux »

Abhishek Bachchan et Aishwarya Rai font l’objet de rumeurs de divorce depuis des semaines maintenant. Bien que le couple n’ait pas répondu à ces allégations, les fans ont revisité leurs conversations les uns sur les autres. Une nouvelle vidéo qui a attiré l’attention de tous montre Abhishek félicitant sa femme pour l’avoir compris tandis que Nimrat Kaur l’écoute attentivement. La conversation remonte à l’époque où Abhishek et Nimrat faisaient la promotion de leur film, Dasvi.

Dans une conversation avec Bollywood Hungama, Abhishek a félicité Aishwarya pour être un excellent système de soutien pour lui. «Ma femme est exceptionnelle dans ce domaine. Elle a toujours été pour moi un formidable soutien émotionnel. J’ai eu beaucoup de chance, toute ma famille l’a été. Ce qu’il y a de merveilleux dans le fait d’avoir une partenaire de vie comme Aishwarya, c’est qu’elle vient du monde des affaires. Elle comprend. Elle le fait depuis un peu plus longtemps que moi. Donc, elle connaît le monde. Elle a tout vécu. Donc, c’est bien quand vous rentrez à la maison et si vous avez eu une journée difficile, vous savez qu’il y a quelqu’un qui comprend, » a déclaré Abhishek tandis que Nimrat hochait la tête.

«C’est quelqu’un qui, j’ai toujours remarqué, a réussi à traverser certains des moments les plus difficiles de sa vie avec la plus grande dignité et grâce. J’admire vraiment ça chez elle. Les acteurs sont des gens émotifs, nous sommes très, très hypersensibles. et il y a des moments où nous avons juste envie de nous déchaîner et nous explosons en quelque sorte. Vous ne pouvez en prendre qu’une quantité limitée. Je ne l’ai jamais vue faire ça », a-t-il ajouté tandis que Nimrat et l’intervieweur souriaient.

Abhishek a ajouté qu’il est « très, très chanceux » d’avoir un partenaire comme Aishwarya. Découvrez un extrait de celui-ci ci-dessous :

Abhishek et Aishwarya sont mariés depuis 17 ans maintenant. Le couple partage une fille, Aaradhya Bachchan. Leurs rumeurs de divorce ont commencé plus tôt cette année lorsqu’Aishwarya a choisi de ne pas assister au mariage d’Ambani avec la famille Bachchan. Au lieu de cela, elle a fait une apparition en solo avec sa fille à ses côtés. Abhishek a alimenté les spéculations en aimant un article sur le divorce. Les acteurs ont été repérés séparément ces derniers temps.