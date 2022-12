Abhishek Bachchan étiqueté comme besharam pour avoir tiré Aishwarya Rai Bachchan et Aaradhya Bachchan pour un câlin après la victoire de l’équipe kabaddi [Watch]

L’acteur de Bollywood Abhishek Bachchan est sur un nuage ces jours-ci alors que son équipe de Kabaddi, les Jaipur Pink Panthers, a remporté le trophée de la Pro-Kabaddi League. L’acteur a regardé le match final avec sa femme Aishwarya Rai Bachchan et sa fille Aaradhya Bachchan. Une vidéo du match final montrait Abhishek tirant Aishwarya et Aaradhya pour un câlin serré. Alors que son équipe gagnait le match, Abhishek n’a pas pu contrôler son excitation et a tiré sa famille pour un câlin serré. Aishwarya a également été vue en train de crier et d’encourager son équipe. Aaradhya a soulevé le trophée et a posé avec.

Regardez la vidéo de la façon dont Abhishek Bachchan a tiré Aishwarya pour un câlin –

Aishwarya est allée sur Instagram alors qu’elle partageait une photo de sa charmante fille Aardhaya et a écrit: ‘Jaipur Pink Panthers sont les CHAMPIONS Pro Kabaddi de la saison 9. Quelle saison fabuleuse ! Nous sommes si fiers de notre équipe de sportifs kabaddi incroyablement talentueux, concentrés et travailleurs Bravo les garçons !!! Que Dieu bénisse toujours. Amour, lumière, plus de pouvoir pour vous et brillez. Elle a même partagé un tas de photos du match.

Les internautes ont massivement trollé Abhishek Bachchan pour avoir tiré Aishwarya Rai Bachchan et Aaradhya pour un câlin. Un utilisateur a écrit: «Pourquoi la traîne-t-il», tandis qu’un autre a commenté en disant: «Était-ce un câlin ou juste une pression publique». Un autre a dit: “Si Badtameez était une personne lol”.

De plus, Abhishek a également partagé des photos et les a sous-titrées: “Tellement fière de cette équipe”. Ils ont travaillé tranquillement vers cette coupe. Malgré les critiques, ils ont continué à croire et à travailler. Tout le monde les a radiés. Mais ils avaient confiance en eux. C’est la façon de le faire!!! il nous a fallu 9 ans pour gagner à nouveau cette coupe. Et je suis tellement content de cette équipe. Travail d’équipe, travail acharné et détermination silencieuse. La manière @jaipur_pinkpanthers’. Amitabh Bachchan a également félicité l’équipe pour sa victoire et a écrit une note sincère.

Les Pink Panthers de Jaipur ont battu Puneri Paltan par 33 points lors de la saison 9 de la Pro Kabaddi League samedi.