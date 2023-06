Abhishek Bachchan et Ajay Devgn ont presque les larmes aux yeux après que Sanjay Dutt révèle une expérience déchirante de sa peine de prison

Sanjay Dutt a traversé beaucoup de choses et nous l’avons vu grandir comme un phénix. L’homme a parcouru un long chemin et a surmonté tous les défis, mais il y a des cicatrices de blessures qui restent avec vous. Et la même chose s’est produite avec Sanjay Dutt, l’acteur qui a été condamné à une peine de prison pour possession d’armes et de munitions illégales, et pendant qu’il était en prison, l’acteur a traversé des difficultés et cela vous brisera le cœur. Dans cette vieille vidéo, vous pouvez voir Sanjay Dutt raconter une histoire sanglante de sa vie en prison, où Abhishek Bachchan révèle que Sanjay Dutt a l’habitude de dormir assis et qu’il ne se couche jamais pour dormir. Jr. Bachchan a raconté cette histoire alors qu’il faisait une apparition avec Dutt et Ajay Devgn dans le chat show de Sajid Khan et Ritiesh Deshmukh.

Regardez la vidéo de Sanjay Dutt laissant Abhishek Bachchan et Ajay Devgn les larmes aux yeux avec l’histoire de son fils de sa peine de prison, et cela vous brisera également le cœur.

On voit Sanjay Dutt additionner et révéler que lorsqu’il purgeait sa peine en prison et pendant les moussons, l’eau se remplissait sur le sol et il leur était difficile de dormir, et depuis lors, il a l’habitude de lever son lever la jambe et dormir. Il a l’habitude de dormir de cette façon, et à ce jour, il a dormi de cette façon. Ajay Devgn et Abhishek Bachchan avaient presque les larmes aux yeux en entendant cette histoire de Dutt, et cela montre qu’il a traversé beaucoup de choses.

Le biopic de Sanjay Dutt a également été réalisé et interprété par Ranbir Kapoor. Rajkummar Hirani a essayé de montrer tous les aspects de sa vie, mais cela a disparu, et cela montre qu’il y a encore beaucoup à savoir sur cette star de Khalnayak.