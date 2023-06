Abhishek Bachchan est fermement opposé aux discussions sur Aaradhya sur les réseaux sociaux ; remercie sa femme Aishwarya Rai Bachchan pour son éducation normale

Abhishek Bachchan expérimente des rôles et des films uniques, des séries Web de nos jours. Abhishek Bachchan est le fils d’acteurs populaires Amitabh Bachchan et Jaya Bachchan. Alors qu’à l’époque, il n’y avait pas beaucoup de curiosité, probablement en raison du manque de médias sociaux et d’accessibilité. Mais ce n’est pas le cas maintenant. Et Abhishek préfère tracer une ligne en ce qui concerne sa famille. Il est très particulier sur l’insensibilité autour Aaradhya Bachchan et Aishwarya Rai Bachchan. Il attribue également à Aishwarya l’éducation normale d’Aaradhya.

Abhishek Bachchan tire le trait sur les réseaux sociaux

Les médias sociaux sont un outil pour vous aider à rester en contact avec les fans. Cependant, le plus souvent et comme prévu à l’origine, les médias sociaux sont devenus une plaque tournante de la toxicité. Les internautes font souvent des remarques personnelles et partagent des choses qui concernent souvent les membres de la famille. Abhishek Bachchan aime certaines choses sur les réseaux sociaux. H aime les plaisanteries, les informations et le plaisir. Abhishek, cependant, n’est pas à l’aise avec certaines choses. Il dit que sa fille, Aaradhya Bachchan, est interdite. Il n’autorisera aucune discussion sur Aaradhya sur les réseaux sociaux.

Il ne s’engagera dans rien de tout cela et si besoin est, il tracera une frontière. Il comprend que ses parents, Amitabh Bachchan, Jaya Bachchan et sa femme Aishwarya Rai Bachchan font partie de l’industrie cinématographique et, par conséquent, ils seront discutés, mais même pour eux, les internautes doivent maintenir la décence. Abhishek partage qu’il exprime son mécontentement lorsqu’il rencontre quelque chose qui dépasse les limites. Abhishek dit que certaines personnes le font simplement pour attirer l’attention et qu’il est donc préférable de les ignorer. « Mais s’il y a des choses qui me tiennent à cœur à ce moment-là, je le dirai », a-t-il déclaré à un portail d’informations sur le divertissement en ligne.

Découvrez le post d’Abhishek avec ses filles ici:

Abhishek attribue l’éducation normale d’Aaradhya à Aishwarya

Dans une interview avec ETimes, Abhishek a été interrogé sur Aaradhya s’adaptant magnifiquement à toute l’attention qui est prodiguée à sa famille. Il attribue la même chose à Aishwarya en disant que l’actrice de Ponniyin Selvan l’a magnifiquement géré. Aishwarya a fait en sorte qu’Aaradhya n’ait pas l’impression que ses grands-parents et ses parents appartiennent au monde du cinéma. Il partage qu’ils n’ont pas fait grand-chose. « C’était très normal. C’est une enfant très normale, le mérite en revient entièrement à ma femme car elle me permet de sortir et de faire mes films et elle s’occupe d’Aaradhya », s’exclame-t-il.