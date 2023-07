Abhishek Bachchan entre-t-il en politique comme maman Jaya Bachchan ? Voici ce qu’il a à dire

Les rumeurs font partie intégrante de l’industrie du divertissement. Et acteur populaire Abhishek Bachchan est également devenu la proie de rumeurs inhabituelles maintenant. Celui d’entrer en politique. Oui, c’est vrai et la rumeur se déchaîne vraiment. Bollywood et rumeurs ont une relation de longue date. Alors que certaines rumeurs finissent par se révéler vraies, certaines sont immédiatement démystifiées et certaines meurent lentement. Abhishek Bachchan a pris la deuxième voie et a réagi aux rumeurs de son entrée en politique.

Abhishek Bachchan réagit aux rumeurs d’entrée en politique

Ce qui a conduit à la rumeur, nous ne pouvons pas le dire, mais Abhishek Bachchan a été contacté par un portail d’informations sur le divertissement lisant la même chose. Vous voyez, la mère d’Abhishek, Jaya Bachchan, est en politique et elle est députée depuis 2004. Il semble que des rumeurs aient commencé à circuler concernant le fait que sa mère était en politique. Fait intéressant, Amitabh Bachchan était aussi un politicien mais il l’a quitté. Cependant, Abhishek a immédiatement nié les rumeurs.

Selon un rapport de Koimoi.com, Abhishek a refusé les rumeurs disant qu’il n’en avait aucune idée. « Je n’ai aucune idée d’où cela vient », dit-il. En ce moment, Abhishek est en vacances à l’étranger avec Aishwarya Rai Bachchan et sa fille Aaradhya. Un autre rapport dans Etimes a cité une source disant qu’il n’y a pas de vérité dans les rumeurs.

La position d’Abhishek Bachchan sur la politique

Ce n’est pas la première fois que des rapports d’Abhishek voulant entrer en politique. C’est arrivé en 2013 aussi. À l’époque, Abhishek a déclaré que même si ses parents étaient en politique, il n’avait aucune inclination pour cela. Il ne se voit pas du tout entrer en politique. Au lieu de cela, Abhishek a déclaré qu’il pourrait représenter un politicien à l’écran, mais dans la vraie vie, c’est un grand non. « Je n’entrerai jamais là-dedans », avait-il dit. Je ne sais pas ce qui a conduit aux spéculations après une décennie à nouveau maintenant. Mais Abhishek a été clair sur le fait de ne pas vouloir rejoindre la politique.

Pendant ce temps, dans d’autres nouvelles, Abhishek a parlé de tracer des limites autour de sa vie personnelle sur les réseaux sociaux. Il est particulièrement très protecteur lorsqu’il s’agit de sa fille Aaradhya Bachchan. Il ne prend généralement pas les médias sociaux au sérieux, mais les rend aux personnes qui traversent les frontières, en particulier lorsqu’il s’agit de sa famille.

Abhishek Bachchan a fait une apparition dans Bholaa d’Ajay Devgn cette année. Il a été vu pour la dernière fois à Dasvi.