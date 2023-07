Abhishek Bachchan devient l’entraîneur du joueur de cricket spécialisé de Saiyami Kher, le film R Balki sortira à cette date

Mettant également en vedette Shabana Azmi et Angad Kher, Ghoomer est écrit et réalisé par R Balki. Le drame sportif sortira dans les salles le 18 août.

Abhishek Bachchan et Saiyami Kher ont dévoilé les premières affiches et le teaser de leur prochain film Ghoomer le lundi 31 juillet. Saiyami est considérée comme une joueuse de cricket spécialement capable avec seulement sa main gauche tenant un ballon, tandis qu’Abhishek joue son entraîneur dans le sport drame dont la sortie en salles est prévue le 18 août.

Junior Bachchan s’est rendue sur son Instagram pour partager les affiches et a écrit : « Life, logic ka khel nahi…magic ka khel hai (La vie n’est pas une question de logique, c’est une question de magie). Ghoomer In Cinemas on 18th August ! ». Saiyami est allée sur son Instagram, a partagé le teaser et a écrit une note sincère partageant sa première réaction lorsqu’on lui a offert le film.

L’actrice a écrit : « Il y a des optimistes, des pessimistes, et puis il y a des réalistes. Je suis du troisième genre. C’est bien d’être rationnel et logique. Quand on m’a dit que je ferais un film réalisé par R. Balki, Je n’arrivais pas à y croire. Est-ce que cela pouvait vraiment arriver ? Ensuite, on m’a dit que je partagerais l’écran avec des personnes que j’aime beaucoup. L’incroyablement talentueux et gentil Abhishek Bachchan ; et quelqu’un qui a connu moi depuis que je suis bébé, la formidable Shabana Azmi. Je faisais encore semblant d’être zen ».

« Quand j’ai lu le scénario, j’ai vu qu’il s’agissait d’un rôle soutenu par l’auteur sur quelqu’un qui combat tous les obstacles. Si tout cela ne suffisait pas, je jouais à mon sport préféré, le cricket. J’ai jeté la prudence au vent et je me suis permis sentir l’excitation. Lentement, à travers ce film, j’ai réalisé que la vie consiste à s’autoriser ce bonheur. À croire en soi. À se donner une autre chance. J’ai réalisé que la vie vaut tellement plus la peine d’être rationnelle. Parce que la vie n’est pas une question de logique. C’est une question de magie. Ghoomer au cinéma le 18 août ! », a-t-elle ajouté.









Mettant également en vedette Shabana Azmi et Angad Kher, Ghoomer est écrit et réalisé par R Balki, qui a déjà réalisé des films acclamés par la critique et le commerce tels que Cheeni Kum, Paa, Shamitab, Ki & Ka, Padman et Chup: Revenge of the Artist.

