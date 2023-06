Abhishek Bachchan célèbre Amitabh Bachchan, le 50e anniversaire de mariage de Jaya Bachchan; partage de rares photos de couple

Les acteurs vétérans de Bollywood et l’un des puissants couples, Amitabh Bachchan-Jaya Bachchan ont célébré 50 ans de leur mariage, et leur fils a écrit une note sincère à propos de l’occasion spéciale. Abhishek a partagé une publication de carrousel sur son Instagram avec de rares photos du couple.

Abhishek a partagé le message à cette occasion spéciale et a légendé le message en disant : « Ajout à la liste des nombreux jubilés d’or à leur actif… Mais celui-ci est de loin le plus spécial. Joyeux 50e anniversaire de mariage Ma et Pa ! » Pour les non-initiés, Jaya Bachchan et Amitabh Bachchan se sont mariés le 3 juin 1973 et ils ont la chance d’avoir un fils, Abhishek (5 février 1976) et une fille Shweta Nanda Bachchan (17 mars 1974).

Voici le poste





Dès qu’Abhishek a partagé le message, plusieurs acteurs de l’industrie ont réagi au message. La mégastar Amitabh Bachchan a répondu au message et a écrit « Je t’aime » avec des émojis étoilés. Dia Mirza a laissé tomber l’emoji du cœur. Rakul Preet Singh a écrit: « Joyeux anniversaire monsieur !! Puissiez-vous tous les deux rester bénis pour toujours. » Sonu Sood a écrit : « Joyeux anniversaire ». Fardeen Khan a écrit « Si spécial ». Un fan a écrit : « Qu’elle est belle la deuxième photo ! »

Sur le front du travail, Abhishek Bachchan a été vu pour la dernière fois en train de faire une apparition dans Ajay Devgn-star Bholaa.