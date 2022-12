Abhishek Bachchan attire Aishwarya pour un câlin après que son équipe Jaipur Pink Panthers remporte le titre PKL

Une vidéo de l’acteur Abhishek Bachchan étreignant sa femme Aishwarya et sa fille Aaradhya tout en célébrant la victoire du titre de son équipe Jaipur Pink Panthers dans la Pro Kabaddi League 2022 est largement partagée sur les réseaux sociaux. Les Panthers ont remporté le trophée pour la deuxième fois en neuf ans après avoir battu Puneri Paltan 33-29 en finale.

Les Panthers ont également dominé le classement lors de la phase de championnat lors d’une saison PKL mémorable. Abhishek a dédié la victoire à Rahul Chaudhari qui est le joueur le plus âgé de l’équipe.

“Aujourd’hui, avant la finale, j’ai dit à Rahul que ce serait un match pour toi. Depuis la saison 1, il met tout en œuvre pour se faire un nom donc ce titre est pour lui. Rahul est le joueur le plus âgé de l’équipe mais Sunil est capitaine. Cependant, la façon dont il a écouté tout le monde et gélifié avec les garçons et contribué à cette équipe est incroyable », a déclaré Abhishek après la finale.

Il s’est également rendu sur Instagram pour partager ses sentiments, louant leur éthique de travail.

“Tellement fier de cette équipe. Ils ont travaillé tranquillement vers cette coupe. Malgré les critiques, ils ont continué à croire et à travailler. Tout le monde les a radiés… Mais ils avaient confiance en eux. C’est ainsi qu’il faut procéder”, a-t-il écrit.

Et d’ajouter : « Il nous a fallu 9 ans pour gagner à nouveau cette coupe. Et je suis tellement content de cette équipe. Travail d’équipe, travail acharné et détermination silencieuse. … La manière @jaipur_pinkpanthers.”

Le joueur de 46 ans a qualifié le kabaddi de plus grand sport sur terre.

“C’est le plus grand sport sur terre. Et c’est notre sport et c’est pourquoi je l’aime. Revenir à Mumbai, dans ma ville natale et gagner à nouveau, me rend si heureux”, a-t-il déclaré.

Outre la famille Bachchan, Ranveer Singh, Sikandar Kher ont également été repérés parmi la foule rassemblée pour l’affrontement au sommet à Mumbai.

Après la finale, Ranveer s’est ensuite envolé pour le Qatar pour rejoindre sa femme Deepika Padukone pour la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au cours de laquelle l’Argentine a mis fin à ses 36 ans d’attente pour devenir championne.

