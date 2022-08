Abhishek Bachchan accusé d’avoir volé des objets sur ses plateaux de tournage; l’acteur RÉAGIT

Abhishek Bachchan fait actuellement la une des journaux après avoir été accusé d’avoir volé des objets dans les décors de son film. Tout à fait, choquant, non ! Eh bien, Ritesh Deshmukh, qui fait partie d’une émission comique ‘Case Toh Banta’, a allégué que Junior AB vole souvent des choses sur son plateau et sur le plateau de Guru également l’acteur avant que Riteish ne termine sa peine. L’acteur de Daasvi a terminé et a dit “Héroïne ko Chura Liya”. Et cette réponse géniale de sa part a fait éclater tout le monde dans un énorme rire. Eh bien, cette réponse d’Abhishek Bachchan laissera sa femme Aishwarya étonnamment choquée.

Abhishek Bachchan s’est amusé dans l’émission et il a même partagé une vidéo de lui dansant sur la bobine populaire qui compte 90 chansons avec son copain et animateur de Case Toh Banta Hai, Riteish Deshmukh.

Abhishek Bachchan est connu pour être l’un des acteurs les plus spirituels de Bollywood et il l’a prouvé à maintes reprises. L’acteur bouleverse souvent ses fans avec son esprit lorsqu’il est suivi sur les réseaux sociaux. Abhishek Bachchan est l’un des acteurs les plus sous-estimés et sa dernière sortie a prouvé qu’il est le meilleur acteur que nous ayons à Bollywood. Alors que l’acteur est extrêmement heureux dans son espace car il n’est pas de race et est extrêmement conscient de ses progrès. L’acteur profite en ce moment de tous les retours positifs pour sa dernière sortie Daasvi. tandis que la mégastar Amitabh Bachchan ne pouvait pas non plus s’empêcher de s’extasier sur la performance de son fils dans le film.

En parlant de l’émission Case Toh Banta Hai, vous verrez de nombreux acteurs de Vicky Kaushal, Sara Ali Khan Sanjay Dutt, Shahid Kapoor et bien d’autres faire une apparition et s’éclater. Dans la vidéo, vous pouvez voir des comédiens de talent faire de leur mieux pour faire rire les acteurs et ce sera l’un des plus hilarants à regarder pour les téléspectateurs.