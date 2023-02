AbhiRa de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai sera-t-il le prochain SaiRat de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin? Les fans donnent leur VERDICT ! [View Poll Results]

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai et Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin sont deux des émissions de télévision les plus populaires et les plus TOP du pays. Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est toujours en tête avec la cote TRP, cependant, Yeh Rishta Kya Kehlata Hai n’est pas trop loin derrière non plus. Ayesha Singh, Neil Bhatt et Aishwarya Sharma jouer Sai, Virat et Pakhi dans Ghum Hai alors que Harshad Chopda, Pranali Rathod, Karishma Sawant et Jay Soni jouer Abhimanyu, Akshara, Aarohi et Abhinav. Donc, il y a quelques jours, nous avons fait un sondage demandant si AbhiRa serait le prochain SaiRat. Aujourd’hui, nous proclamons les résultats du sondage.

AbhiRa sera-t-il le prochain SaiRat ?

Harshad Chopda-Pranali Rathod et Neil Bhatt-Ayesha Singh ont gardé les fans accrochés à leurs émissions de télévision respectives, Yeh Rishta Kya Kehlata Hai et Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Les fans en ont fait la tendance et font les gros titres dans Entertainment News chaque jour. Depuis la séparation d’AbhiRa, les fans sont assez bouleversés, Akshara vit avec Abhinav et Abhir et les fans ont perdu tout espoir de se retrouver. D’un autre côté, les fans de SaiRat ne peuvent pas croire qu’ils seront en fin de partie. Eh bien, il y a des fans qui pensent toujours qu’AbhiRa et SaiRat seront la fin du jeu. Pour en revenir au scrutin, les rebondissements ont ruiné les jodis pour les fans. Et par conséquent, ils ont réagi au sondage. C’était une compétition au coude à coude entre oui et non. Environ 52% ont voté oui tandis que 48% estiment qu’AbhiRa sera toujours la fin du jeu. Découvrez le résultat du sondage ici :

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai rebondissement à venir

Dans le prochain épisode de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous verrons Abhimanyu faire face à une période difficile lorsque Ruhi lui dit que les enfants de la fête la taquinent en disant qu’il n’est pas son vrai père. Ruhi est découragé et s’enfuit. Abhimanyu et Aarohi s’inquiètent. Mimi va inviter Akshara chez elle. Comment se passeront leurs retrouvailles ?

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin rebondissement à venir

Dans le prochain épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous verrons Virat avouer son amour pour Sai dans la salle de confession d’une église. Cependant, au lieu du père, il est entendu par Bhavani Kaku. Virat souffre beaucoup et veut retrouver Sai. Il avoue qu’il ne peut jamais aimer Pakhi. Bhavani Kaku réunira-t-il SaiRat ?