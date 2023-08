Abhinav Tejan et Ibrahim Gulrez mènent la charge indienne aux 15e Championnats du monde d’esports

Deux des plus grands talents indiens de l’Esports, Abhinav Tejan et Ibrahim Gulrez, devraient porter fièrement le drapeau de la nation et se battre pour la gloire lors des 15èmes Championnats du monde d’Esports (WEC) à Iasi, en Roumanie, à partir du 26 août. Tandis que Tejan participera au Tekken 7 titre, Gulrez s’affrontera dans eFootball 2023 pour une part de l’énorme prize pool de 500 000 $ (4,12 crore INR).

Représentant l’Inde pour la sixième fois au prestigieux tournoi, Tejan débutera sa campagne contre le Turkménistan, l’Égypte et la Colombie lors de la première journée des phases de groupes. L’athlète de renom qui a remporté l’India Premiership 2023 cette année et la finale régionale d’Asie du Sud du Tekken World Tour l’année dernière, affrontera ensuite la Bulgarie et la Turquie lors de la deuxième journée. Les matchs de la phase de groupes Tekken7 seront disputés au format meilleur des 3.

Commentant ses préparatifs et son objectif pour le tournoi, Abhinav Tejan a déclaré : « Représenter l’Inde aux Championnats du monde d’esports est toujours un honneur. Je me suis concentré sur l’étude de mes adversaires, l’analyse de leurs modèles de jeu et la recherche de moyens de contrer leurs stratégies. Le niveau de compétition lors du tournoi est féroce et je comprends la responsabilité qui pèse sur mes épaules alors que je représente le pays. Mon objectif est de montrer le potentiel de l’Esports indien sur la plateforme internationale en remportant la médaille.

Étant l’une des étoiles montantes de l’eFootball, Gulrez sera déterminé à prouver son courage lors de ses débuts dans le tournoi. Il affrontera le Kazakhstan, le Portugal et le Mali lors de la première journée avant d’affronter l’Uruguay et la Belgique le lendemain. Les matchs de la phase de groupes de l’eFootball 2023 se dérouleront dans la série best-of-2.

Plus de 100 athlètes seront répartis en seize groupes pour les titres Tekken 7 et eFootball 2023, les trois meilleurs participants de chaque groupe se qualifiant pour les séries éliminatoires.

«C’est un rêve devenu réalité pour moi. J’ai travaillé sans relâche pour perfectionner mes compétences, et l’opportunité de les démontrer aux Championnats du monde d’esports est un moment surréaliste. Je tiens à exprimer ma gratitude à ESFI pour tout son soutien et pour m’avoir donné l’opportunité de représenter mon pays. Mon objectif est d’être préparé mentalement et physiquement pour certains des meilleurs joueurs du monde entier et de tout donner pour triompher », a déclaré Ibrahim Gulrez.

Les deux athlètes ont assuré leur place au 15e WEC en sortant remarquablement victorieux des Championnats nationaux d’esports (NESC) 2023, organisés par la Fédération indienne d’esports (ESFI), bien qu’ils soient partis de la catégorie des perdants plus tôt cette année.

« Abhinav Tejan et Ibrahim Gulrez se sont tous deux battus pour gravir les échelons en faisant preuve d’un esprit de champion et d’un gameplay de haute qualité. Leur parcours reflète l’immense talent et la persévérance présents dans la communauté Esports en Inde. Nous pensons qu’ils ont ce qu’il faut pour rendre l’Inde fière sur la scène mondiale et nous leur adressons nos meilleurs vœux dans leur quête de succès », a déclaré M. Lokesh Suji, directeur de la Fédération indienne des sports électroniques et vice-président de la Fédération asiatique des sports électroniques ( AESF).

L’une des principales agences de communication sportive et e-sport du pays, Artsmith-Concepts & Visions, poursuivra son soutien à la Fédération indienne d’Esports en tant que partenaire de communication officiel.

Le 15e WEC devrait être la plus grande édition du tournoi à ce jour avec au moins 130 pays participant à l’eFootball, DOTA 2, Tekken7, Mobile Legends, PUBG : Mobile et CS:GO.