Abhinav Shukla réagit aux rumeurs de grossesse de sa femme Rubina Dilaik ; dit : « Je voyageais… »

Rubina Dilaik fait la une des journaux depuis qu’elle a laissé tomber une bobine affichant sa belle robe à fleurs sur Instagram. Les gens ont émis l’hypothèse qu’elle était enceinte et sa légende a mis le feu à Internet. Dans sa légende, elle avait écrit sur le fait de s’embrasser. Les gens n’arrêtaient pas de lui demander si elle était enceinte. Plus tôt aussi, Rubina et Abhinav Shukla avaient été repérés dans une clinique et les gens avaient commencé à spéculer sur une grossesse. Récemment, Rubina avait également partagé une autre photo et creusé ces rumeurs à travers sa légende.

Elle a partagé un message qui dit que les gens se plaignent si vous ne postez pas et quand vous postez, il y a un drame. Désormais, son mari, Abhinav Shukla a également réagi à ces rumeurs de grossesse.

Abhinav Shukla parle des rumeurs de grossesse de Rubina

S’adressant au Bombay Times, Abhinav Shukla a déclaré qu’il ne s’agissait que de rumeurs et qu’il voyageait à ce moment-là et qu’il n’avait donc pas beaucoup lu. Il a dit qu’il ne savait pas ce qui s’était passé et que c’était juste Rubina qui publiait une bobine et que les gens commençaient à commenter.

Il a dit qu’il ne pouvait rien en dire et laisser les gens spéculer. Rubina avait précédemment parlé au portail de la façon dont elle traite les trolls des médias sociaux.

Elle a dit qu’il y avait des avantages et des inconvénients des médias sociaux et elle en laisse quelques-uns pendant qu’elle prend certaines choses dans sa foulée. Elle a admis que parfois cela l’affecte, mais plus tard, elle passe à autre chose. Elle a également partagé qu’elle avait appris à ignorer les choses qui sont malsaines pour sa santé mentale.

Le parcours professionnel de Rubina

Côté travail, Rubina Dilaik a récemment annoncé qu’elle tournait un film en punjabi avec Inder Chahal. Elle s’est rendue sur Instagram pour partager la bonne nouvelle de ses nouveaux débuts. Son mari Abhinav a commenté la publication et l’a motivée. Rubina Dilaik est la gagnante de Bigg Boss 14 et tandis qu’Abhinav aussi, faisait partie de la même saison.