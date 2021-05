Abhinav Shukla étant absent pour ‘Khatron Ke Khiladi 11’ vient de rendre cette distance beaucoup plus difficile pour moi: Rubina Dilaik

Rubina Dilaik, qui se remet du COVID-19, manque beaucoup à son mari et acteur Abhinav Shukla. Le beau beau gosse est actuellement à Cape Town où il tourne pour l’émission de télé-réalité basée sur l’aventure ‘Fear Fact: Khatron Ke Khiladi 11’. Rubina avait partagé quelques photos avec lui et avait mentionné que cela faisait un mois qu’ils n’étaient pas partis ensemble.

Maintenant, au cours d’une interaction, parlant de la même chose, Dilaik a déclaré: «Dans le passé, Abhinav et moi avons été éloignés l’un de l’autre pendant un bon mois environ quand Abhinav s’aventurait dans un long trek en montagne, mais avec les normes de distance sociale dues au COVID-19 en particulier pour un patient en convalescence comme moi, qui est un isolement total, et Abhinav étant absent pour le tournage de ‘Khatron Ke Khiladi’ vient de rendre cette distance beaucoup plus difficile pour moi. «

Rubina a ajouté: « La dernière fois que nous nous sommes rencontrés à Chandigarh avant de rentrer chez moi pour ma quarantaine, c’était aussi à distance parce que j’étais bien sûr malade, et maintenant cela fait plus d’un mois que nous ne nous voyons pas physiquement parce qu’il est absent. et le tournage. Bien que nous nous parlions tous les jours lors d’appels et d’appels vidéo, il y a un vide de ne pas pouvoir se voir en personne. «

Le gagnant de «Bigg Boss 14» a conclu en disant: «En ces temps-ci, être avec Abhinav, c’est ce qui me manque le plus! Je pense qu’être malade vous donne envie que l’amour, le confort et les câlins chaleureux de votre partenaire vous aident à vous sentir mieux, et c’est exactement ce dont j’ai envie actuellement. «