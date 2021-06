Le tournage de « Khatron Ke Khiladi 11″ bat son plein au Cap. Plusieurs célébrités du monde de la télévision font partie de l’émission de téléréalité basée sur l’aventure et s’amusent. Lorsqu’il a été annoncé qu’Abhinav Shukla et Rahul Vaidya seraient à nouveau vus ensemble après » Bigg Boss 14 « , les gens ont supposé qu’il y aurait des cueillettes et des combats constants comme ils l’ont fait dans l’émission précédente.

Mais il semble que tout soit entre les deux célébrités maintenant. Nous sommes tombés sur une vidéo d’Abhinav et Rahul directement du Cap au milieu du tournage de ‘Khatron Ke Khiladi 11’. Dans la vidéo, on voit Vaidya posant contre un jet privé tandis que Shukla fait étalage de ses talents de photographe. Même la personne qui les a filmés est prise par surprise de les voir cordiaux les uns avec les autres.

Abhinav a été expulsé juste une semaine avant la finale de » Bigg Boss 14 » tandis que Rahul est devenu le premier finaliste de l’émission de téléréalité.

Plus tôt lors d’une interaction avec Pinkvilla, l’acteur de ‘Geet’ a été interrogé sur Rahul, auquel il avait dit: « Rahul Vaidya ne méritait certainement pas d’être dans le top 2. C’était lui qui avait quitté la série à mi-chemin, il était celui qui a quitté la maison. Mais je pense qu’il est sorti et a tout vu, a compris comment son nombre de fans grandissait et c’est pourquoi il est rentré dans la maison après avoir retrouvé sa confiance perdue, mais c’était faux et injuste pour les autres concurrents , qui faisaient partie du jeu télévisé depuis le premier jour et n’ont pas arrêté à mi-chemin. »