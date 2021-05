Abhinav Shukla dit que la vie est «incomplète» alors que Rubina Dilaik positive au COVID est mise en quarantaine à Shimla | Nouvelles des gens

New Delhi: L’acteur Abhinav Shukla a perdu sa femme Rubina Dilaik, qui a déjà été testée positive au COVID et est en quarantaine à Shimla, alors que l’acteur est chez eux à Mumbai.

Abhinav s’est rendu sur son compte Instagram lundi 3 mai pour partager une photo de sa salle de bain, d’un porte-brosse à dents avec une seule brosse à dents et l’a joliment sous-titré: «La vie est incomplète sans l’autre … @rubinadilaik get bien bientôt bébé ».

La gagnante de Bigg Boss 14 et sa femme Rubina Dilaik ont ​​été émues en regardant le message de son mari et ont partagé un emoji larmoyant dans la section des commentaires du message.

Divers amis et fans d’Abhinav et Rubina se sont rendus dans la section des commentaires pour souhaiter à ce dernier un prompt rétablissement. « Aww @rubinadilaik GWS », a écrit la co-candidate de Bigg Boss Nikki Tamboli, « ELLE EST NOTRE SHERNI ELLE COMBATTERA ET SURMONTERA AUSSI », a écrit un compte de fan de l’actrice.

Rubina, qui était à Shimla alors qu’elle recevait un diagnostic de COVID-19, s’est rendue sur son Instagram le 1er mai pour informer ses abonnés qu’elle avait été testée positive. L’actrice de ‘Shakti-Astitva Ke Ehsaas Ki’ a cependant trouvé une lueur d’espoir dans la situation sombre et s’est engagée à donner son plasma après sa guérison.

Sur le plan du travail, Rubina qui figurait dans le clip «Marjaneya» avec son mari Abhinav Shukla. La chanson de la vidéo a été chantée par Neha Kakkar. Rubina est également de retour dans son émission télévisée à succès «Shakti- Astitva Ke Ehsaas Ki».