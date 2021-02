Abhinav Shaw parle de ses rêves olympiques; Genius Rishi Prasanna impressionne Sardar Singh

Le cinquième épisode de BYJU’S Young Genius mettait en vedette deux enfants prodiges Abhinav Shaw, le plus jeune médaillé d’or des Khelo Youth Games et Rishi Shiv Prasanna – l’un des plus jeunes développeurs d’applications Android certifiés du pays.

L’un des plus jeunes Indiens à faire partie du Mensa Club avec un QI de 180, Rishi Shiv Prasanna est tous les 6, mais est l’un des plus jeunes développeurs d’applications Android certifiés (a développé 3 applications répertoriées dans Google Play Store- »IQ Test App ”pour les enfants,“ Pays du monde ”et CHB qui est l’aide de Covid pour les Bangaloréens). L’émission mettait également en vedette la mère de Rishi, Recheshwari, et l’enseignante Sarita Jannat. Jannat a expliqué comment elle avait découvert l’extraordinaire talent de saisie de Rishi: «Au cours d’une de mes visites de classe, j’ai apporté un neuvième manuel de géographie standard et j’ai demandé à Rishi de le parcourir à ce sujet et il a lu sur les volcans totalement à l’aise, que ‘quand je réalisé que cet enfant est extraordinaire, il est brillant », a déclaré Jannat.

«J’ai développé un intérêt à l’âge de quatre ans pour l’espace, la science et la technologie et l’informatique et à l’âge de 5 ans, j’ai appris à coder et j’ai développé de nombreuses applications conviviales. Je veux devenir un scientifique qui aide de nombreuses personnes et aide à protéger la Terre Mère », a déclaré Rishi lors de l’émission. Rishi a impressionné l’hôte Anand Narasimhan par ses connaissances et son esprit vif. Rishi a également parlé de son livre «Apprenez les vitamines avec Harry Potter» et a ensuite expliqué l’importance des vitamines.

«Quand il avait deux ans, il a commencé à lire des journaux anglais, des livres, etc. et nous avons réalisé que c’était quelque chose de spécial. Quand il a fait son test de QI sur l’insistance de son professeur et que j’ai été surpris de voir que son QI est de 180 », a révélé la mère de Rishi. Le plus jeune capitaine de hockey de l’Inde et Padma Shri Sardar Singh se sont également joints à l’émission. Lui aussi était déconcerté par l’extraordinaire talent de Rishi. Singh est également membre du jury Young genius du BYJU.

Rishi adore lire et a commencé à lire à l’âge de 2 ans. À l’âge de 5 ans, il a terminé toute la série de livres Harry Potter. Il a même écrit un livre intitulé « Learn Vitamins with Harry Potter ». Il a été initié au codage alors qu’il n’avait que 5 ans. Il était également l’un des plus jeunes hommes à faire partie du British Mensa Annual Gathering, qui a eu lieu en septembre 2019, Royaume-Uni, et a été présenté dans le Mensa World Journal septembre 2019. India Book of Records lui a délivré un certificat d’appréciation en 2019 à l’âge de 5 ans pour son QI. Rishi est également parmi les plus jeunes «Youtubers» qui dirigent une chaîne et avec chaque épisode, il plonge dans des sujets liés à la science et les explique en détail.

Le deuxième enfant prodige à figurer dans l’émission était Abhinav Shaw, 12 ans, le plus jeune médaillé d’or des Jeux de la jeunesse de l’Inde de Khelo aux 2e Jeux de la jeunesse de Khelo en Inde tenus à Pune en 2019. Après son exploit, le Premier ministre Narendra Modi l’a félicité dans son Spectacle ‘Maan Ki Baat’ le 27 janvier 2019. La même année, il a remporté une médaille d’argent au XII SSS Sethy Memorial Masters Championship, 2019, qui s’est tenu à Delhi.

Dans l’émission, Abhinav a révélé les difficultés des parents à rester dans le sport et le rêve de son père de voir son fils devenir un tireur et devenir le sien. Le père d’Abhinav, Rupesh, lui-même tireur au pistolet, a donné à son fils le nom du premier et unique médaillé d’or olympique en Inde, le tireur Abhinav Bindra. «Quand j’avais huit ans, je suis entré dans le sport de tir à la carabine et j’ai commencé ma formation initiale sous la direction de mon père. Concentrez-vous sur la partie la plus importante du tir et je pratique beaucoup le yoga pour garder mon esprit calme. Mon objectif est de représenter l’Inde aux Jeux olympiques et de remporter une médaille d’or », a-t-il déclaré.

Abhinav a remporté le championnat national de tir et est également le plus jeune médaillé d’or des Jeux de la jeunesse de Khelo. En 2018, il a remporté 2 médailles d’or au 62e championnat national de tir, organisé à Trivandrum dans la catégorie des moins de 18 ans et des moins de 21 ans, ce qui a fait de lui le plus jeune champion national en Inde.

La médaillée olympique 2012 Padma Shri Gagan Narang était également présente. Narang a parlé à Shaw et a expliqué comment il avait également eu du mal au début à obtenir un bon fusil et comment il devenait une partie de vous plus tard. Abhinav a parlé à Narang de la gestion du changement de réglage de son fusil et Narang a partagé de précieux conseils avec Abhinav. Avant de signer, Narang a également déclaré que chaque fois qu’Abhinav a besoin d’un fusil, il n’est qu’à un coup de téléphone.