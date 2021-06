Abhinav Kohli, ex-mari de Shweta Tiwari, se souvient de « wo raat kayamat ki raat thi » – Regarder | Nouvelles télévisées

New Delhi: Abhinav Kohli, l’ex-mari de l’actrice de télévision Shweta Tiwari, s’est de nouveau rendu sur les réseaux sociaux et a partagé une vidéo, informant les fans de la prochaine audience du tribunal et de son espoir de rencontrer son fils.

Abhinav Kohli a informé tout le monde de la affaire déposée contre Shweta Tiwari et expliqué les raisons derrière cela. L’acteur a déclaré qu’il avait déposé une demande devant le tribunal il y a environ un mois mais n’avait pas encore reçu de réponse de Shweta.

Abhinav a déclaré que l’audience du tribunal était reportée depuis le 3 juin et qu’il espère maintenant être entendu par le tribunal le 14 juin. « Shayad 14 juin ko mere bete ko uske papa se milne ka number lag jaye, espérons-le, » il a dit.

Il a remercié le DGP Maharashtra et la police de Mumbai et a accusé réception de la lettre du NCW. Remerciant ses fans, Abhinav Kohli s’est souvenu de la nuit épouvantable où il a été accusé d’avoir blessé son propre fils.« Wo raat kayamat ki raat thi jis din mere pe abus physique aur mere bacche pe traumatiser ka arop laga tha tab, » il a dit.

Pour les non avertis, Shweta Tiwari est actuellement au Cap pour l’émission de téléréalité d’aventure Khatron Ke Khiladi et a déjà été accusée par son ex-mari Abhinav Kohli d’avoir abandonné ses enfants pendant une pandémie. L’actrice n’a pas immédiatement répondu aux commentaires blessants, mais a publié une vidéo inquiétante sur Instagram, alléguant que son mari était violent et effrayait leur fils.

Shweta et Abhinav se sont mariés en 2013. Le couple a un fils nommé Reyansh Kohli.

Avant que Abhinav, Shweta était mariée à l’acteur Raja Chaudhary. Ils ont divorcé en 2007 après neuf ans de mariage. Shweta a une fille Palak Tiwari avec lui.