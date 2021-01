Le seul médaillé d’or olympique individuel de l’Inde, Abhinav Bindra, espère que le pays enregistrera sa meilleure récolte de médailles dans la prochaine édition du méga-événement à Tokyo, affirmant que chacun des athlètes peut être considéré comme une perspective « réaliste ». La meilleure performance de l’Inde aux Jeux reste les six médailles qu’elle a remportées à Londres en 2012.

« Les Jeux olympiques de Tokyo pourraient finir avec notre meilleure récolte de médailles de tous les temps, même si les temps sont difficiles en raison du COVID-19[feminine pandémie », a déclaré Bindra lundi lors d’un webinaire organisé par les chambres de commerce et d’industrie des marchands.

« Le sport n’est pas scénarisé mais j’espère que nous reviendrons avec notre meilleur tirage de médailles et cela signifie que nous reviendrons avec 5-6 médailles et mieux le parcours de Londres, qui, si je ne me trompe pas, reste notre meilleur. » Bindra, qui a créé l’histoire en remportant la première et la seule médaille d’or olympique individuelle du pays aux Jeux de 2008 à Pékin, est optimiste quant à la solide performance du contingent de tir indien dans la capitale japonaise.

« Je pense que chacun d’entre eux a la capacité de faire de son mieux, ils ont fait leurs preuves au cours des deux ou trois dernières années. » Il y a de réels espoirs de médailles non seulement en tir mais aussi dans d’autres disciplines. Nous avons beaucoup de gens qui peuvent être considérés comme des espoirs de médailles réalistes à Tokyo. Mais beaucoup dépend aussi de ce jour particulier », a-t-il déclaré.

L’ancien champion du monde de la carabine à air comprimé 10m, devenu entrepreneur après les Jeux olympiques de Rio en 2016, a déclaré que, comme dans le sport, l’adaptabilité et l’acceptation sont également utiles dans les affaires. «Chaque fois que je suis en situation de crise, chaque fois que je trouve un défi, je repense à ma carrière sportive et je me demande comment y faire face.

«En tant qu’athlète, vous devez être très adaptable à des situations changeantes, celles-ci sont également très utiles dans les affaires», a-t-il déclaré en parlant de sa transition de sportif à entrepreneur. « L’autre chose qui est très importante est l’acceptation. Parfois, nous devons apprendre à accepter et à avancer dès que vous faites cela, votre esprit s’ouvre, il s’ouvre pour regarder des solutions plutôt que de pleurnicher. L’esprit est alors très positif. . Mais il est plus facile à dire qu’à faire. »

Il a également déclaré que la scène de tournage avait beaucoup changé depuis le moment où il avait commencé il y a 22 ans.

« Le tournage est maintenant dominé par les jeunes mais quand je grandissais, je rivalisais avec des personnes plus âgées et expérimentées qui avaient le double ou le triple de notre âge. Je ne pense pas que c’était un défi mais c’était une dynamique intéressante », a-t-il déclaré. répondre à une question.

Parlant de la période qui a suivi ses actes héroïques à Pékin, quand il envisageait d’abandonner le tir, Bindra a déclaré que la méditation l’avait aidé à se concentrer sur le sport.

« Après Pékin, je voulais abandonner. Je suis allé pour une retraite de méditation, un Vipasana de 10 jours où je suis censé méditer pendant 10 heures par jour. C’est là que j’ai réalisé que j’étais toujours amoureux du processus. » En fait, il C’était l’ennui et le banal qui m’a de nouveau ramené au sport », a déclaré l’ancien tireur, qui dirige maintenant le centre de performance de ciblage Abhinav Bindra (ABTP).