Abhijeet Sawant, lauréat de «  Indian Idol  », critique les émissions de téléréalité

«Indian Idol» fait la une des journaux depuis un certain temps maintenant et pour toutes les mauvaises raisons. Aujourd’hui, Abhijeet Sawant, le lauréat de «Indian Idol 1», a déclaré que ces jours-ci, les réalisateurs d’émissions de téléréalité sont plus préoccupés par les histoires pauvres, tragiques et tristes des candidats que par leurs talents.

En comparant les émissions de télé-réalité musicales régionales aux émissions de télé-réalité musicales grand public comme «Indian Idol», Sawant dans une interview à Aaj Tak a déclaré: «Si vous regardez les émissions de télé-réalité régionales, le public connaîtra à peine les antécédents des candidats. Ils se concentrent uniquement sur le chant, mais dans les émissions de téléréalité en hindi, les histoires tragiques et tristes des candidats sont rachetées. L’accent est mis uniquement sur cela. »

Parlant de ses jours, Sawant a déclaré qu’une fois qu’il avait oublié les paroles d’une chanson alors qu’il se produisait sur scène pour Indian Idol, il a arrêté de chanter. Les juges ont alors décidé collectivement de lui donner une autre chance. Il ajoute que si quelque chose comme ça se produisait aujourd’hui, cela aurait été montré d’une manière dramatique «à la télé».

S’exprimant sur la controverse de l’épisode de Kishore Kumar, Sawant a déclaré: « Il est injuste de comparer un chanteur à Kishore Kumar. Tous les chanteurs ont leur propre style et sont libres de rendre hommage à leur manière. »

Récemment, dans un épisode spécial hommage à Kishore Kumar de « Indian Idol 12 », la performance des juges, Anu Malik, Himesh Reshammiya et Neha Kakkar ne s’est pas bien déroulée avec les internautes, qui ont critiqué les trois pour leur chant. Plus tard, le fils de Kishore Kumar, Amit Kumar, a révélé qu’il « n’avait pas du tout apprécié l’épisode » et « voulait qu’il s’arrête ».