Abhijeet Sawant dit que « tout était faux dans Indian Idol 11 », s’ouvre sur les controverses « Indian Idol 12 »

L’émission de télé-réalité populaire ‘Indian Idol 12’ a fait les gros titres pour toutes les mauvaises raisons après la controverse d’Amit Kumar.

‘Indian Idol 12’ a organisé un épisode spécial dédié à Kishore Kumar qui présentait 100 chansons du chanteur légendaire et de son fils, Amit Kumar a été appelé à honorer l’épisode en tant que juge spécial. Plus tard, Amit Kumar a déclaré qu’il avait été forcé de féliciter les concurrents même s’il n’aimait pas leur performance.

Le chanteur Abhijeet Swant, vainqueur du premier Indian Idol en 2005, s’est manifesté et a parlé du changement de format de l’émission et de la controverse d’Amit Kumar.

Abhijeet Sawant a déclaré qu’Amit Kumar aurait pu exprimer son inquiétude à ce moment-là et ne pas avoir attendu que l’émission soit diffusée.

Abhijeet Sawant a déclaré au Times of India : « Je pense que si Amit Kumar ji avait mentionné une seule fois qu’il n’aimait pas le contenu, le chant ou que le spectacle pouvait être mieux fait, je suis sûr que l’équipe créative aurait certainement écouté à lui. C’est un chanteur si renommé de notre pays et il est dans cette position où il peut communiquer aux créateurs ce qu’il ressent. Je ne pense pas qu’il soit juste de parler après la diffusion de l’épisode. «

Dans une interview avec Bollywood Life, Abhijeet Sawant a parlé des « éléments supplémentaires » qui ont été ajoutés à la série et de la façon dont l’accent est passé du chant.

« La durée des éléments supplémentaires était courte à notre époque. Mais aujourd’hui, on accorde plus de pertinence à ces éléments. Ils doivent donner un travail stimulant aux candidats. Lorsque vous travaillez davantage sur d’autres éléments, le niveau de chant diminue. C’est mon plus gros problème ou préoccupation. Nous devons passer plus de temps à chanter », a déclaré Abhijeet Sawant

Interrogé sur les histoires d’amour dans la saison 11 d’Indian Idol, Abhijeet Sawant a déclaré: « Chacun de ces éléments était faux dans la saison 11, je n’ai aucune idée de cette saison. » Il a dit à propos de l’angle de mariage entre l’hôte Aditya Narayan et Neha Kakkar qui a été ajouté à l’émission. Il a en outre ajouté: « Nous devons équilibrer ces idées créatives avec le chant. Nous devons être célèbres à cause de notre chant et non à cause de ces histoires. »

La chanteuse Sunidhi Chauhan est également sortie et a soutenu Amit Kumar, déclarant qu’on lui avait également demandé de féliciter les candidats de l’émission. En parlant à ETimes TV, « Pas exactement ce que tout le monde devait faire, mais oui, on nous a tous dit (de louer). C’était la chose de base. Et donc, je ne pouvais pas continuer. Je ne pouvais pas faire ce qu’ils voulaient et j’ai dû me séparer. Par conséquent, aujourd’hui, je ne juge aucune émission de téléréalité », a déclaré Sunidhi.