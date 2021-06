Abhijeet Bhattacharya affirme que la controverse sur Indian Idol a été « exagérée », a déclaré avoir parlé à Amit Kumar | Nouvelles télévisées

New Delhi: Après la controverse provoquée par les commentaires désobligeants du fils de Kishore Kumar, Amit Kumar, sur Indian Idol 12 après son apparition dans l’émission en tant qu’invité, le chanteur vétéran Abhijeet Bhattacharya a récemment donné son avis à ce sujet dans une interview avec un portail de divertissement.

À propos des commentaires d’Amit Kumar, il a déclaré à Peeping Moon : « Il n’y a pas de controverse. J’ai parlé à Amit Kumar ji après l’incident. Premièrement, il n’a pas dit la déclaration à la caméra. Ce n’était ni une vidéo ni un son. Les gens faisaient confiance à ce que la presse écrite leur a dit. Cela a été exagéré inutilement ».

Bhattacharya, qui a figuré dans un récent épisode de l’émission, a également fait l’éloge des candidats et a déclaré que les chanteurs étaient immensément talentueux.

« Ils m’ont ramené dans les années 90. Ils doivent présenter quelque chose de nouveau chaque week-end. Chaque épisode a un thème différent, des chansons et ils doivent s’y adapter. Ils chantent des chansons différentes appartenant à des genres différents. C’est très difficile », a-t-il ajouté.

Pour les non avertis, Abhijeet s’exprimait sur la controverse suscitée par les commentaires d’Amit Kumar sur un épisode d’Indian Idol dédié à son père, Kishore Kumar.

En mai, Amit Kumar a été invité à commenter le flak Indian Idol 12 que les juges Neha Kakkar et Himesh Reshammiya ont reçu pour cet épisode que les fans ont considéré comme un « épisode inférieur à la moyenne ». Il a dit à ETimes: « Haan, mujhe malum hai. Je n’ai pas du tout apprécié l’épisode. »

Amit Kumar a ajouté: « D’accord, franchement, je voulais arrêter l’épisode. Savez-vous qu’il y avait un programme K pour Kishore et qu’il s’est terminé après un certain temps? Qui l’a terminé? Je leur ai demandé de terminer. J’ai dit eux pour arrêter le non-sens car cela devenait détraqué et ennuyeux. «

Actuellement, Indian Idol en est à sa douzième saison et est hébergé par Aditya Narayan. Il est jugé par Neha Kakkar et Himesh Reshammiya.