Abhay Singh remporte le titre masculin

Les Indiens Abhay Singh et Amina Orfi d’Egypte ont respectivement remporté les titres masculin et féminin lors du tournoi de squash HCL PSA Challenger au stade national Dhyan Chand mercredi.

Le dernier match de la catégorie masculine a été disputé entre Yassin Elshafei (EGY, World Rank 78) et Abhay Singh (IND, World Rank 70) et le joueur indien a remporté le titre avec un score de 3-1 dans un match qui a duré 49 minutes .

“Je suis ravi de ma victoire, et c’est un témoignage de l’immense talent et du potentiel du squash indien. Je suis reconnaissant du soutien de HCL, qui s’est engagé dans la croissance de notre sport au cours des sept dernières années, et leur soutien indéfectible m’a donné la force de triompher aujourd’hui.

“Cela étant dit, le match contre Yassin mercredi n’était pas moins difficile et le formidable soutien de ma famille, de mes amis et de mes entraîneurs m’a encouragé à persévérer contre lui. J’espère continuer ma série de victoires lors des prochains matchs au Danemark et au Canada”, a déclaré Abhay Singh

En revanche, chez les femmes, le dernier match s’est joué entre Amina Orfi [U19] (EGY, 94e rang mondial) et Tanvi Khanna (IND, 117e rang mondial), l’Égyptien remportant le titre sur le score de 3-1 dans un match de 47 minutes.

“Le match contre Tanvi Khanna a été intense, car elle a joué avec une habileté et une ténacité remarquables. Malgré la rude concurrence, je suis reconnaissant pour l’opportunité d’apprendre. Je suis ravi d’être sorti vainqueur et j’ai maintenant hâte de continuer ma préparation pour les futurs tournois”, a déclaré Orfi.

Le tournoi, qui était la troisième étape de la tournée indienne HCL-SRFI et avait un plafond de prix total de 6000 USD dans chaque catégorie, a vu la participation de 56 joueurs de 12 pays.

Les pays comprennent l’Égypte, Hong Kong, la Serbie, la France, Bahreïn, le Japon, l’Irlande du Nord, le Koweït, le Sri Lanka, la Corée, l’Inde et le Canada. Des joueurs de premier plan comme Abhay Singh (IND, World Rank-70), Yassin Elshafei (EGY, World Rank -78), Amina Orfi (EGY, World Rank – 94), Nadeen Kotb (EGY, World Rank – 104) ont participé au PSA Tour.

Parallèlement au tournoi PSA, le 12e Indian Junior Open de la HCL se tiendra également du 30 janvier au 3 février 2023.

Plus de 290 joueurs d’Inde, des États-Unis, de Malaisie, du Sri Lanka, d’Angleterre et de Singapour se sont inscrits pour le tournoi. Ce tournoi annuel aide les joueurs de squash depuis 12 ans à obtenir un meilleur classement aux championnats asiatiques et mondiaux juniors.

