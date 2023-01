Abhay Deol riposte à Anurag Kashyap pour avoir dit qu’il avait exigé un traitement 5 étoiles pendant Dev D; l’appelle ‘menteur’ et ‘toxique’

Abhay Deol réagit enfin aux affirmations d’Anurag Kashyap selon lesquelles il est une star très exigeante lors du tournage pour Dev D. Abhay Deol qui est prêt pour sa prochaine sortie Trail By Fire qui a reçu une réponse exceptionnelle en raison de son contenu a parlé des allégations mises sur lui par Anurag Kashyap. Abhay en interaction avec Bollywood Hungama s’en est pris au directeur de Gangs of Wasseypur et l’a critiqué pour ses fausses allégations et l’a traité de menteur et de personne toxique et a même dit qu’il aimerait que les gens mettent en garde contre lui.

Abhay a déclaré: ” Anurag est allé en public et a raconté beaucoup de mensonges à mon sujet. Un mensonge était que j’ai exigé un [five-star] chambre d’hôtel pendant le tournage de Dev D. En fait, il était venu me voir et m’avait dit : « Écoute, tu ne peux pas rester avec nous, tu es un Deol. Alors, je veux te loger dans une chambre d’hôtel. Il m’a dit que. Ce qu’il a dit à la presse, c’est que je l’ai exigé.” Abhay a même appelé Anurag Kashyap une bonne leçon pour lui et a dit : “Je l’ai juste évité, parce que je n’ai pas besoin de personnes toxiques dans ma vie. La vie est trop courte et il y a tellement plus à explorer. Mais c’est définitivement un menteur et une personne toxique. Et je mettrais les gens en garde contre lui”.

Anurag dans son entretien l’avait qualifié de douloureusement difficile et avait déclaré qu’il n’avait pas exigé de lui un traitement cinq étoiles car il était un Deol. Nous voulions faire des films artistiques, mais aussi des avantages grand public. Les avantages et le luxe d’être un ‘Deol’. Il séjournait dans un hôtel cinq étoiles tandis que toute l’équipe restait à Paharganj pour un film réalisé avec un budget très serré. Aussi la raison pour laquelle beaucoup de ses réalisateurs l’ont quitté.” Anurag va-t-il maintenant réagir à ce slaming d’Abhay Deol ?